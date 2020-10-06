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Halk İskelesi ışıl ışıl Atakum Belediyesi sorunu çözdü Halk İskelesi yeniden ışıl ışıl oldu

İHA

Halk İskelesi ışıl ışıl Atakum Belediyesi sorunu çözdü Halk İskelesi yeniden ışıl ışıl oldu

Atakum’un denizle buluşma noktası olan Halk İskelesi, Yalı Kafe’de gerçekleştirilen yıkım çalışmaları sırasında elektriği kesilince karanlığa gömüldü. İskeleye enerji ulaştırabilmek için harekete geçen Atakum Belediyesi ekipleri, soruna kısa sürede çözüm geliştirerek Atakum’un simgeleri arasında yer alan Halk İskelesi’ni yeniden aydınlatmaya kavuşturdu.

Atakum Belediyesi tarafından inşa edilen ve yıllar içerisinde kentin simgeleri arasında yerini alan Halk İskelesi, Yalı Kafe’deki yıkım çalışmaları sırasında karanlığa gömüldü. Enerji hattı kesilen iskelede yıllardır devam eden gece aydınlatması kesintiye uğradı. Akşam saatlerinde balık tutmak ve ailece yürüyüş yapmak için Halk İskelesi’ni kullanan Samsunluları karanlığa mahkum eden kesinti, Atakum Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede giderildi. Çelik borular kullanarak yeni bir hat oluşturan ekipler, Halk İskelesi’ni yeniden aydınlattı. Kumsalda konumlandırılan gecegündüz sensörü, havanın kararmaya başladığı anlarda aktif hale gelerek iskeledeki tasarruflu LED aydınlatmalara elektrik ulaştırıyor. Günün uzadığı ve kısaldığı dönemlere adapte olarak enerji israfının önüne geçen sistem, Halk İskelesi’nin müdavim balıkçılar ve ziyaretçiler tarafından rahatça kullanılmasını sağlıyor. Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği enerji çalışması, Halk İskelesi önünde bulunan armalı Samsunspor tabelasını da aydınlığa kavuşturdu. Akşam saatlerinde Atakum sahilini ziyaret eden Samsunlular, ışıl ışıl parlayan şanlı arma ile çok sayıda anı fotoğrafı çektiriyor.

‘Büyük sevinç yaşadık, Belediyemize teşekkür ederiz’
İskelenin baş tarafında haftanın her günü bir araya gelen ve kendilerine ‘kafa grubu’ ismini veren müdavim balıkçılar, aydınlatma sorununu kısa sürede çözüme kavuşturan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve teknik ekiplere teşekkür etti. Halk İskelesi’nin karanlığa gömüldüğü dönemde zor günler geçirdiklerini belirten müdavim grup, ortamın güvensizliği nedeniyle ailelerin de iskeleyi ziyaret etmekten kaçındığını kaydetti. Uzun yıllardır balık tutmak için her akşam Halk İskelesi’ne geldiğini söyleyen Leyla Temur, “Büyük bir kabustu. Akşam bekliyoruz, ışıklar yanacak. Balık o zaman vuruyor daha çok. Bakıyoruz, ışık yok. Bütün ışıklar yandı, buradakiler yanmıyor. ‘Belki geçici bir süreçtir’ dedik. Ertesi akşam tepe lambalarını aldık, geldik. Karanlıkta balık vurmuyor. Zorlu bir süreç yaşadık. Olta atarken atamıyorsun, nereye attığını göremiyorsun. En büyük zorluğu balık tutamamaktı. Şu anda aydınlık, mutluyuz. O lambaların yandığını görmek, balık olmasa da bize büyük bir sevinç yaşattı. Elektrikler yandı, müthiş bir sevinç yaşadık. Şimdi mutluyuz, teşekkür ederiz belediyemize” diye konuştu.

‘Aileler, balıkçılar, kitap okuyanlar, herkes mutlu’
Yıllardır ‘kafa grubu’ ile birlikte Halk İskelesi’nde olta balıkçılığı yaptığını belirten Nizamettin Kalkan, “Işıklar yanmayınca insanlar rahat dolaşamamaya başladılar. Gelen aile geri dönüyordu. Belirli bir saatten sonra burada değişik şeyler başladı. Biz elimizden geldiğince, buradaki arkadaşlarla beraber uyarıyoruz ama bir yere kadar söyleyebiliyorsun. Şu anda ışıklar yakıldıktan sonra insanlar rahat, gelip aileleriyle burada gezebiliyorlar, hava alabiliyorlar. Balıkçısı da balık tutabiliyor. Burada sırf oturup kitap okuyan insanlar da var. Onlar da rahat rahat geliyorlar. Şu anda ortam gayet güzel. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Halk İskelesi’ndeki balıkçı grubunun en eskilerinden biri olduğunu kaydeden Cemal Eldemir, “İskelemiz böyle oldu, daha iyi oldu. Karanlık şekilde orta çağa gömüldük. Biz de halk olarak zaten başka yapacak bir işimiz yok. Çoğumuz emekliyiz, vaktimizi burada geçiriyoruz. Bu iskele de olmasa nefes alacak yerimiz yok. İskelenin olması çok iyi, temiz hava alıyoruz, spor yapıyoruz, balık tutuyoruz. İnsanlar kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Yetkililere çok teşekkür ederim. Başkanımız Cemil Deveci’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sağlıcakla, hep beraber güzel bir Atakum diliyoruz” şeklinde konuştu.

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