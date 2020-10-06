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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sindirim sistemi kanamalarının en büyük nedeni ülserler

İHA

Sindirim sistemi kanamalarının en büyük nedeni ülserler

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Serkan Uysal, “Duodenal ülserlerin yüzde 95'inde helicobacter pylori bulunur ve organizma yok edilmezse, ülser nükseder. Sindirim sistemi kanamalarının da en büyük nedeni ülserlerdir” dedi.
Medicana International Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Uzm. Dr. Serkan Uysal helicobacter pylori ve ülserler konusunda bilgi verdi. Uzm. Dr. Serkan Uysal, “Mide ülserlerinin kısaca tanımlanması ve oluşmasında rol oynayan mide mikrobu helicobacter pyloridir. Dünyadaki en yaygın enfeksiyonlarından biri olan helicobacter pylori enfeksiyonu yaşamın ilk yıllarında alınmakta ve tedavi edilmedikçe hayat boyu devam etmektedir” diye konuştu.
Ülserin nasıl oluştuğunu anlatan Serkan Uysal, “Birçok ülser helicobacter pylori mikrobunun varlığı ile meydana gelir. Duodenal (on iki parmak bağırsağı) ülserlerde helicobacter pylorinin varlığı yüzde 100'e yakın oranla yüksek bulunmuştur. Bazı hastalarda helicobacter pylori vardır, ancak ülser görülmez, bu yüzden helicobacter pylori varlığı yanında irsiyet ve kalıtım gibi başka faktörlerde olması gerektiği düşünülmektedir. Helicobacter pylori varlığı ülser yapması dışında müzmin gastrit yaptığı kesindir. İleriki yaşlarda mide kanserlerine yol açtığı da iddia edilmektedir” şeklinde konuştu.
Ülserin nedenlerine değinen Uzm. Dr. Uysal, “Mide ve duodenal ülserlerinin başlıca nedenleri; kan grubu 0 olan kimseler, psikolojik stres, travma, cerrahi operasyon gibi çeşitli fiziksel stresler, alkol, kafein ve sigara kullanımı, uzun süreli aspirin, kortizon veya antienflamatuvar (naproxen sodium ve benzerleri) ilaç kullanımı sayılabilir” ifadelerini kullandı.
Mide mikrobu helicobacter pylorinin özelliklerinden bahseden Uysal şunları söyledi:
“Duodenal ülserlerin yüzde 95'inde helicobacter pylori bulunur ve organizma yok edilmezse, ülser nükseder. Bu nedenle, günümüzde helicobacter pylorinin yok edilmesi, ülser tedavisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bunun için çok çeşitli antibiyotikler kullanılmaktadır. Az da olsa dirençli mikrop grupları vardır. Sonbahar ve ilkbaharda mide ağrılarının ve diğer yakınmaların sıklığı artar. İşçilerde, sosyal mesleklerde, yargı ve güvenlik mensuplarında, öğretmen, doktor, gazetecilerde, ev hanımlarında sık rastlanır.”
Peptik ülseri düşündüren başlıca belirtileri de açıklayan Uzm. Dr. Serkan Uysal, “Yemek sonrası ya da açlıkta karnın üst kısmında kemirme ve yanma şeklinde ağrı, geceleri bulantı ve mide ağrısıyla uykudan uyandıran ağrı, özellikle duodenum ülserinde, yiyecek alımıyla kaybolan ağrı, kusma ve ağrının kusmayla ortadan kalkması, gaz, aşırı acıkma ya da iştahsızlık, kansızlık ve kilo kaybı gibi belirtileri sayabiliriz” sözlerine yer verdi.
Ülserin başka hastalıklara da sebep olabileceğini dile getiren Serkan Uysal şu bilgileri verdi:
“Ülserlerin tehlikeli sonuçları vardır: Mide kanamaları, mide delinmeleri (perforasyon) ve bağırsak tıkanmalarıdır. Tedavide operasyon zorunlu hale gelebilir. Sindirim sistemi kanamalarının en büyük nedeni ülserlerdir. Bazen daha önce hiç mide ağrısı yakınması olmayan kişilerde bile görülebilir. Bu kişiler ‘kahve telvesi’ gibi renkli bir materyal kusarlar ya da katran renkli siyah, kötü kokulu, yumuşak kıvamda gaita (dışkı) dışkılarlar. Başka belirti olmadan, dışkısının siyah renkli olduğunu fark eden kişilerin mutlaka bir sağlık kurumuna acil olarak başvurması gereklidir. Kusma ve siyah renkli feçes olmadan önce aniden fenalık gelmesi, soğuk soğuk terleme halinde de üst gastrointestinal kanamadan kuşkulanılmalıdır.”

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