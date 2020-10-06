Uyuşturucu ticareti iddiasına gözaltı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığına dair istihbari bilgiler bulunan A.T.'yi gözaltına aldı. A.T.'nin oturduğu apartmanda yapılan aramada 12 paket halinde 32,34 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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