Girdikleri marketten alarm çalınca kaçan hırsızlar yakalandı

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Samsun'da geceleyin girdikleri marketten hırsızlık yapmak isterken alarm çalınca kaçan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir markette gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Marketin camından içeri giren hırsızlar alarm çalınca bir şey çalmadan kaçtılar. Alarm çalması üzerine olay yerine polis sevk edildi. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili M.B.(19), M.K.(19) ve 16 yaşındaki E.Ç.'yi gözaltına aldı. E.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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