Alarm çalınca kaçan hırsızlık şüphelileri yakalandı

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Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)SAMSUN'da kapalı olan markete girmeye çalıştıkları sırada alarm çalınca kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, önceki gün, gece saatlerinde Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Alarmı çalan market işletmecisi, iş yerine gelerek, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Kimlikleri belirlenen M.B., M.K. ve E.Ç.'nin dükkana girmeye çalıştıkları, alarm çalması üzerine kaçtıkları tespit edildi. Takibe alınan şüpheliler, polis ekiplerince 'hırsızlığa teşebbüs' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin polise verdiği ifadede, "Alkollüydük, hata yaptık" dedikleri öğrenildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-10-06 13:49:25



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