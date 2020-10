Atakum Belediyesi’nden kardeş ülke Azerbaycan’a dev bayraklı destek Azerbaycan ve Türk Bayrakları Atakum Belediyesi’nde dalgalanmaya başladı

Atakum Belediye Meclisi’nde grubu bulunan dört partinin oy birliği ile alınan Azerbaycan’a manevi destek kararının ardından Atakum Belediyesi hizmet binasına dev boyutlardaki Azerbaycan ve Türk Bayrakları asıldı. Meclis gruplarının ortak açıklamasında, “Türkiye ve Azerbaycan; tek millet, iki devlet olarak geçmişten bugüne kol koladır. Bu birliktelik ilelebet devam edecektir” denildi.



Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nda alınan Azerbaycan’a destek kararı belediye hizmet binasına asılan Azerbaycan ve Türk Bayrakları ile yaşama geçirildi. Meclis kararının ardından Atakum Belediyesi’nin İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki hizmet binasına yaklaşık 55 metrekare büyüklüğe sahip Azerbaycan ve Türkiye bayrakları asıldı. Geçen hafta gerçekleşen Meclis toplantısının açılış konuşmasında Atakum Belediye Başkanvekili Dr. Atilla Tekcan, “Kardeş ülkemiz Azerbaycan, Ermenistan sınırında bir savaş yaşıyor. Biz Atakum Belediye Meclisi ve Atakum halkı olarak kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu buradan tüm kamuoyuna, tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Oradan savaşan tüm Azerbaycan askerlerine, halkına kolaylıklar diliyoruz” sözleriyle kardeş ülke Azerbaycan’a desteğini açıklamıştı. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun verdiği, ‘Atakum Belediyesi hizmet binasına Azerbaycan ve Türk Bayraklarının asılması ve Azerbaycan’a destek açıklaması yapılmasına’ ilişkin önerge de Meclis’teki tüm parti gruplarının oy birliği ile kabul edilmişti.



‘Türk Milleti her daim Azerbaycan'ın yanındadır’

Atakum Belediye Meclisi’nde temsil edilen dört parti grubunun aldığı ortak kararın ardından yaklaşık 55 metrekare büyüklükteki Azerbaycan ve Türk Bayrakları, Atakum Belediyesi Hizmet Binası’nda dalgalanmaya başladı. Atakum Belediye Meclisi adına yapılan ortak basın açıklamasında, “Ermenistan’ın, kardeş ülkemiz Azerbaycan’a gerçekleştirdiği kalleş ve alçak saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırıda şehit olan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Karabağ, Azerbaycan’ın öz toprağıdır. Ermenistan, bu toprağı 29 yıl önce haksız ve hukuksuz olarak işgal etmiştir. Ermenistan, Azerbaycan’ın öz toprağı olan Karabağ’dan bir an evvel çekilmeli, bölgeyi terk etmelidir. Azerbaycan’ın Karabağ’ı, Ermenistan işgalinden kurtarmak için verdiği mücadele haklı ve hukuki bir davranıştır. Türk Milleti, haklı mücadelesinde her daim Azerbaycan’ın yanında olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan; tek millet, iki devlet olarak geçmişten bugüne kol koladır. Bu birliktelik ilelebet devam edecektir. Atakum Belediyesi Hizmet Binası’na yan yana astığımız Azerbaycan ve Türk bayrakları ile Atakum Belediyesi Meclisi’nde grubu bulunan dört partinin üyeleri olarak kardeş ülkemize manevi desteğimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

