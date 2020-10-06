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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt MYO, 'endüstriyel robotik kol'a kavuşacak

İHA

Yeşilyurt MYO, 'endüstriyel robotik kol'a kavuşacak

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal üniversite, sanayi etkileşiminin can damarlarından Yeşilyurt Demir Çelik Meslek yüksekokulunda incelemelerde bulundu.
Vali Zülkif Dağlı ile OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün; üniversitesanayi ve iş dünyası birlikteliğinin can damarlarından biri olan Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret ederek MYO Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, "Yeşilyurt MYO, Dijital Sanayi Operatörü Yetiştirme Programı doğrultusunda önemli bir hamlede bulunarak ‘endüstriyel robotik kol'a kavuşacak" dedi.

Yeşilyurt MYO, ‘endüstriyel robotik kol’a kavuşacak
Ziyaret turu, MYO bünyesindeki Mekatronik Laboratuvarı ziyaretiyle başlarken, MYO Müdürü Yıldızlı, Türkiye’de organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren en önemli eğitim kurumlarından biri olarak dikkat çeken Yeşilyurt MYO’nun, Dijital Sanayi Operatörü Yetiştirme Programı doğrultusunda önemli bir hamlede bulunarak ‘endüstriyel robotik kol’a kavuşacağını vurguladı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “Dijital Sanayi Operatörü Programları”nın açılması yönündeki girişimlerinin ardından bu adıma yönelik hazırlıkları olduğunu kaydeden Müdür Yıldızlı, sanayinin ihtiyaç duyduğu, robotu kullanabilen ve robotik hareketleri programlayabilen nitelikli mezunlar yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Tekniker adayları Yeşilyurt MYO’nun kalıpçılık atölyesinde eğitim alıyor
Samsun’un sanayisinin kalbi olan Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Yeşilyurt Demir Çelik MYO’da verilen eğitimin daha nitelikli ve sürdürülebilir hâle getirilmesi, üniversitesanayiiş dünyası arasındaki bilgiteknoloji ve tecrübe transferinin yetişmiş insan kaynağına katkısına yönelik değerlendirmelerin paylaşıldığı ziyarette MYO Müdürü Yıldızlı, ilk olarak üniversitesanayi paydaşlığının örnek bir yansıması olan Kalıpçılık ve Kalite Kontrolcü Yetiştirme Programı hakkında Vali Dağlı ve Rektör Ünal’ı aydınlattı. Kalıpçılık ve Kalite Kontrolcü Yetiştirme Programı'nın, MYO bünyesindeki dersliklerde yapılan uygulamalarına tanık olan Vali Dağlı ve Rektör Ünal, burada eğitim alan Sampa tekniker adaylarıyla bir süre sohbet etti. Söz konusu programın detaylarını aktaran Doç. Dr. Yıldızlı, 6 ve 3 aylık bir periyodu kapsayan programlarda 20’si kalıpçı, 14’ü kalite kontrolörü olmak üzere 34 çalışanın programa tabi tutulduğunu belirtti. Müdür Yıldızlı, Sampa tekniker adaylarının; MYO’da söz konusu program kapsamında temmuz ayından bu yana 600 saat eğitim aldıklarını sözlerine ekledi.

Döküm atölyesi birçok avantaj sağlayacak
Daha sonra heyet; yapım aşamasında olan ve sanayiye önemli bir katma değer sağlayacak Döküm Atölyesi’ni gezdi. Atölyede bilgilendirmede bulunan Müdür Yıldızlı, mum kalıbı üretecek olan atölyenin birçok avantajı beraberinde getireceğini söylerken atölyenin bu alanda kalifiye ve aranan mezunların yetişmesine hizmet edeceğini vurguladı.

Ziyaretin son durağında ise Vali Dağlı, Rektör Ünal ve beraberindekiler, telekomünikasyon alanında çözüm odaklı, pratik ve kalifiye sektör çalışanı yetiştirmek için kurulan Telekomünikasyon Teknolojileri Laboratuvarı’nda incelemelerde bulundu. Vali Zülkif Dağlı’nın MYO’dan ayrılmasının ardından Rektör Ünal; MYO Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile MEDİKÜM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydemir ve Başkan Yardımcısı Ahmet Alp Doğru’nun eşliğinde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Laboratuvarı’na giderek buradaki teknik donanımı inceledi. Ziyaret sırasında MEDİKÜM Başkan Yardımcısı Ahmet Alp Doğru, yeni dönemde neler yapılması gerektiğine dair Rektör Ünal’la fikir ve görüş alıverişinde bulundu.
Ziyarete Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da eşlik etti.

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