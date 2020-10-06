OMÜ TTO’dan Ordu Üniversitesi’ne patent eğitimi

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Ordu Üniversitesi akademisyenlerine yönelik "Temel Patent Eğitimi" gerçekleştirdi.

OMÜTTO ve Ordu Üniversitesi TTO işbirliği ile düzenlenen çevrimiçi eğitime, 60 akademisyen katıldı. OMÜTTO Patent Vekili L. Çağla Koyuncu tarafından gerçekleştirilen eğitim 2 saat sürdü. Eğitimde buluş, patent, patentlenebilirlik kriterleri, patent başvuru ve tescil süreçleri anlatıldı.

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