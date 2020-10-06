Bafra'da 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı

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Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışma neticesinde 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında kesinleşmiş 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs SamsunSinop karayolunda yapılan uygulamada yakalandı. Yakalanan F.A. Bafra Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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