Alaçam'da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yukarı Akgüney Mahallesi'nde şüpheli 1 şahsın evinde ve bahçesinde dedektör köpeği Ozon ile yapılan aramada 4 bin 100 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.