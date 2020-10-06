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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

DHA

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu


Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir apartman dairesinden gelen kokular üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, yalnız yaşayan emekli Mustafa Özşahin'in (52) cansız bedeni ile karşılaştı. Özşahin'in ölüm nedeni araştırılıyor.
İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde öğlen saatlerinde 4 katlı apartmana giren bir kargo şirketi görevlisi 2'inci kata çıktı. Kapısını çaldığı Mustafa Özşahin'i bulamayan görevli, bina sakinlerine sordu. Özşahin'e ulaşamayan görevli binadan ayrıldı. Komşuları da akşam saatlerinde çıktığı dairenin kapısını çaldı, kapı açılmayınca ve içeriden kötü koku gelmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Dairenin kapısını kıran ekipler, evde yatak odasında Mustafa Özşahin'in hareketsiz yattığını fark etti. Eve gelen sağlık ekipleri, Özşahin'in öldüğünü tespit etti. Eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Özşahin'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-10-06 21:55:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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