Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: "Samsun’da vaka sayılarında yüzde 30 oranında azalma var" "Bayram öncesinde olan vaka sayılarına geri döndük” “Her pozitif vaka ortalama 3 kişiye hastalığı bulaştırıyor” Filyasyon ekip sayısı 25’ten 188’e çıkarıldı

Samsun’da son üç haftada vaka sayılarında yüzde 30 oranın azalma olduğunu söyleyen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Şu an itibariyle bayram öncesi rakamlara geri döndüğümüzü ve her geçen gün vaka sayılarımızın azaldığını söyleyebiliriz” dedi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan önlemler sayesinde, Samsun’da özellikle son üç hafta içinde vaka sayılarında belirgin bir azalma olduğunu söyleyen Müdür Muhammet Ali Oruç, “Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen denetimler ve Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekiplerimizin etkin çalışmasıyla vaka sayılarımızda il bazında yüzde 30 oranında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu durum bizi gelecek güzel günler için umutlandırıyor. Şu an itibariyle bayram öncesi rakamlara geri döndüğümüzü ve her geçen gün vaka sayılarımızın daha da azaldığını söyleyebiliriz” diye konuştu.



Vaka artış ve azalış grafiğinin tamamen kişilerin kurallara uyum düzeyine bağlı olarak değişiklik gösterdiğini belirten Müdür Oruç, “Ortaya çıkan olumlu tabloyu korumanın özellikle kış ve mevsimsel grip dönemi öncesi daha da önemli hale geldi. Herkesin vaka artışı olan dönemde kurallara uyum noktasında gösterdiği hassasiyeti devam ettirmesi durumunda, kış ve mevsimsel grip döneminin yeni bir vaka artışı trendiyle karşılaşmadan atlatılabileceğiz” şeklinde konuştu.



Filyasyon ekip sayısı 25’ten 188’e çıkarıldı

Koronaya karşı pandeminin ilk döneminde 25 filyasyon ekibiyle başlattıkları mücadeleyi, bugün 188 ekiple yaygın ve etkin bir şekilde sürdürdüklerini İfade eden Oruç, “Ekipleri sabah 09.00’dan gece 23.00’e kadar şehir merkezi, köy demeden saha taraması ve filyasyon çalışması yapıyor. Sağlık ekiplerinin bu çabaları sayesinde ülke genelinde 13 saat olan filyasyon süresini, Samsun olarak 9 saate indirdik. Şu an hedefimiz ekip sayısını 200’e çıkararak filyasyon süresini 5 saate düşürmekti” açıklamasında bulundu.



“Her pozitif vaka ortalama 3 kişiye hastalığı bulaştırıyor”

Samsun’da verilere bakıldığında virüsün bulaştırıcı gücünün devam ettiğini ve her pozitif vakanın halen ortalama 3,3 kişiye hastalığı bulaştırdığına dikkat çeken Oruç, “Vaka sayısının artmaması için kaynak ile bulaşan kişi arasındaki bağı kesmek için adeta koronaya karşı bir savaşçı gibi hareket eden filyasyon ekipleri virüsün yayılabileceği tüm noktaların etrafını çevirerek, adeta virüsü bir çembere alıyor. Virüsü kontrol altına almaya ve yayılımını engellemeye çalışan ekiplerin bu çabaları takdire şayandır. Sağlık çalışanlarının bu mücadeledeki en büyük motivasyon kaynağının insanların maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına gösterdiği yüksek uyumu görmeleridir. Lütfen sağlık ekiplerimizin bu emeğini ve başarını boşa çıkarmayın. Sağlık Bakanlığımız tarafından yakinen takip edilen aşı çalışmalarının olgunlaşmasıyla birlikte artık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın da ifade ettiği gibi tünelin ucu göründü. Son düzlükte hata yapmayalım. Önümüzdeki günlerde başlayacak mevsimsel gribe karşı önlemlerimizi alıp, maske ve sosyal mesafeyle kendimizi, ailemizi ve çevremizdekileri korumaya alalım. Virüsü ancak hep beraber yürüteceğimiz ortak mücadeleyle bitirebiliriz” ifadelerini kullandı.

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