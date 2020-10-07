Samsun'da narkotik uygulaması: 10 gözaltı

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Samsun'da narkotik uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan uygulamalarda ve arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 201 şahıs, 30 araç, 7 iş yeri, 5 park ve 6 metruk bina kontrol edildi. 6 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı, 1 şahıs hakkında halk sağlığını tehdit etmekten (TCK 195) adli işlem yapıldı, 198,34 gram esrar maddesi, 18 kapsül sentetik ecza, 2 adet boş sentetik ecza kapsülü ve 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan makas elde edildi. Gözaltına alınan 8 şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, 2 şahıs hakkında da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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