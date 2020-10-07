Sezonun ilk bale performansı ‘Rondo Ala Turka’ ve ‘Güldestan’dan kesitler

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20202021 sanat sezonunda fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenen “Rondo Ala Turka” ve “Güldestan” bale eserinden kesitler 810 Ekim akşamları Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sahnesinde gösterilecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin geçen sezonlarda sahneye koyduğu ve büyük beğeni toplayan eserleri “Rondo Ala Turka” ve “Güldestan” baleleri 20202021 sanat sezonunda seyircisiyle tekrar buluşacak. Libretto ve koreografilerini Beyhan Murphy’nin, rejisinin Arkın Zirek’in üstlendiği eserler pandemi koşullarına göre yeniden düzenlenerek, 810 Ekim 2020 akşamları saat 20.00’de Aydın Gün Salonu’nda sahnelenecek.

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