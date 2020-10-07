Samsun‘da meslek lisesi online mağaza kurmaya hazırlanıyor

Samsun'da bir meslek lisesi ürettiği ürünler ve sağlayabileceği hizmetleri açılacak bir online mağaza ile vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pandemi sürecinde yaptığı üretimlerle göz doldurdu. Okulda üretilen çeşit çeşit temizlik ürünü ve dezenfektanlar Samsun ve çevre illerin ihtiyaçlarına etkin bir biçimde cevap verdi. ‘Fabrika gibi okul’ sloganıyla tanınan meslek lisesi bu çalışmalar dolayısıyla bakanlık tarafından ARGE proje okulu olarak seçildi.



Üretim ve ARGE

Karadeniz’in tek ARGE proje okulu olma özelliğine sahip olan meslek lisesi Milli Eğitim Bakanlığının bu uygulaması ile kimya, bilişim ve elektrik elektronik alanlarında ARGE çalışmalarına başladı. Üretimin yanında ARGE faaliyetlerine de yoğunlaşacak lise Şu ana kadar 8 adet projeyi bakanlığa sundu. Kabul gören projeler bakanlık tarafından desteklenecek.



116 çeşit ürün ve hizmet

Bununla da yetinilmeyen okulda üretilen ürün ve sağlanabilecek hizmetler bir kitapçıkta toplandı. 2020 yılı ürün kataloğu adıyla bastırılan kitapçıkta okuldaki bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojileri, inşaat teknolojileri, tesisat teknolojileri ve iklimlendirme ile kimya teknolojileri alanlarında 116 çeşit ürün ve hizmet yer alıyor. 81 ildeki milli eğitim müdürlüklerine gönderilen katalog ile tanıtım faaliyeti yürütülüyor.



Online mağaza

Pandemide yüz akı faaliyetleri ile öne çıkan okul öğrenci ve öğretmenlerin ürettiği bu ürünlere erişimlerini de kolaylaştırmak üzere çalışıyor. Bu kapsamda bir online mağaza kurulması için de çalışmalar sürüyor.

Okul Müdürü Melek Çelebi, “Okulumuz eğitim öğretimine 5 alanda devam ediyor. Her bir alanla ilgili üretilebilecek ürünlerimiz katalogda yer almaktadır. Biz bu anlamda online satış sitesi kurmaya hazırlanıyoruz. Alanlarımızda halkın isteği doğrultusunda çalışmalarımız zaten yapılıyor. Ancak bir online satış sayfası kurarak Türkiye genelinde vatandaşımızın bizim üretim alanlarımızdan en rahat ve kolay bir şekilde faydalanmasını amaçlıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız ürünlerden hiçbir şikayet almadık çünkü kaliteden ödün vermeden bunları yapıyoruz” dedi.

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