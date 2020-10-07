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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu

İHA

Terme Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu

Terme Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı tüm siyasi partilerin imzasıyla ortak bildiri ile kınandı. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve meclis üyeleri ortak bildiriyle “Kardeş Azerbaycan'ın yanındayız” mesajı verdi.
Terme Belediye Başkanı Ali kılıç, başkanlığında toplanan Terme Belediye Meclisi, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik yaptığı saldırıları kınamak ve Azerbaycan’ın yanında olduklarını göstermek amacıyla tüm parti gruplarıyla ortak bir bildiri yayımladı.

“Vatanımızdan ayrı tutmuyoruz”
Meclis gündem maddeleri öncesi yaptığı konuşmada Ermenistan’ın çeyrek asırdan fazla bir süredir işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi yönünde çağrı yapan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç , “Anavatanımızdan ayrı tutmadığımız can Azerbaycan’a her zaman olduğu gibi, bu haklı davasında da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vatanları uğruna can veren tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor; kederli ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Yaşasın TürkiyeAzerbaycan kardeşliği” dedi.
Yayımlanan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Terme Belediye Meclisi tüm parti grupları olarak, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz." Ermenistan’ın yaptığı bu saldırı asla kabul edilemez. Bizler, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği savunmasını destekliyoruz. Yukarı Karabağ’ı 30 yıla yakın süredir işgali altında tutan Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarına yaptığı bu son saldırılar, Ermenistan'ın bölgede barışın ve istikrarın kalıcı tesisinin önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir.”

“Kardeş ülkemizin yanındayız”
“Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Bugün Ermenistan’ın, Azerbaycan’a yönelik saldırısı, bölgede, Kafkasya’da yeni bir kaos çıkarma çabasındadır. Bu kaostan faydalanmaya çalışan güçler asla başarılı olamayacaklardır. Türkiye, gerek ülkemizin milli çıkarlarına gerekse Azerbaycan halkına yönelik hiçbir oyuna asla müsaade etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Milleti olarak Azerbaycan’ın acısını paylaşmaktayız. Terme Belediye Meclisi olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve kardeş Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, milletimizin dayanışma iradesini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Allah Azerbaycanlı kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.”

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