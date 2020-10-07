Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 21'e yükseldi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda dün 17 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonda gözaltı sayısı 21'e yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-10-07 21:35:47



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