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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitap kafe ve kitap park müjdesi Terme'nin örnek kadınları ödüllendirildi

İHA

Kitap kafe ve kitap park müjdesi Terme'nin örnek kadınları ödüllendirildi

Terme'de Kitap Günü düzenleyerek birbirlerine kitap hediye eden örnek kadınlar, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından ödüllendirildi.
Samsun'un Terme ilçesinde altın günü mantığıyla 15 günde bir kitap günü düzenleyerek, birbirlerine kitap hediye eden ve kitaplar üzerine sohbette bulunan Termeli kadınlar örnek oluyor.
6 kişiyle başlayan ve 30 kişiye ulaşan kitap günü gurubunun temsilcilerini makamında ağırlayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Örnek bir projeye imza atan Termeli kadınlarımız hem bize hem çocuklara örnek olarak güzel bir hareket başlattılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Biz her zaman destekçileriyiz. İnşallah bu tarz etkinlikler ilçemizde artar. Kadınlarımız Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı’nda daha güçlü bir gelecek oluşturmamız için her zaman öncümüz olacak" dedi.

Kitap kafe ve kitap park müjdesi
İlçede iki yeni proje kitap okumaya katkı sağlayacaklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Siz değerli kadınlarımızı burada ağırlarken iki müjde de ben vermek istiyorum. İlçemizde kitap okumayı teşvik etmek için yeni bir kitap kafe oluşturacağız. Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve kitap okumayı seven hemşehrilerimiz, bu kafede gönüllerince vakit geçirip kitap okuyabilecek. Ayrıca, Belediye Meydanımızda yeni düzenlediğimiz parkımızı açık hava kütüphanesine çevirerek, kitaplık ve gazetelikler koyacağız. Hemşehrilerimiz gün içinde dinlenirken buradaki gazete ve kitaplardan faydalanacaklar" diye konuştu.
Başkan Kılıç, kitap ve Terme üzerine yapılan sohbetin ardından Terme'nin örnek kadınlarına kitap hediye ederek ödüllendirdi.

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