Fotokapana yaban kedisi yakalandı 19 kişiye hayvana kötü davranma suçundan 118 bin 52 TL para cezası verildi 72 avcıya 100 bin 432 TL para cezası verildi 3 bin 5 hayvan ve bitki türünden 154 tanesi endemik olarak kayıtlara geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun’da farklı bölgelere yerleştirilen 35 adet fotokapana yaban kedisi gibi birçok yaban hayvan türü yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü 2020 yılı faaliyetleri kapsamında hayvan, doğa ve bitki türlerini koruma kapsamında birçok uygulama ve cezayı uygulamaya koydu. Bu kapsamda yaban hayatı koruma, biyolojik çeşitlilik envanter çalışması, hayvan tedavileri ve idari para cezaları ile doğal yaşamın devamlılığı hedeflendi.



Fotokapana yaban kedisi yakalandı

Samsun’da yaban hayatı faaliyetleri kapsamında farklı bölgelere kurulan 35 adet fotokapan ile yaban hayatı izleme çalışmaları devam ediyor. Bu izleme faaliyetleri sırasında fotokapana kızıl geyik, kurt, karaca, yaban kedisi, yaban domuzu ve çakal gibi hayvanlar yakalandı.



19 kişiye hayvana kötü davranma suçundan 118 bin 52 TL para cezası verildi

2020 yılında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezaları bakımından 19 kişiye 118 bin 52 TL idari para cezası uygulandı. 20092019 yılları arasında ise toplam 78 kişiye 265 bin 430 TL idari para cezası uygulandı.



72 avcıya 100 bin 432 TL para cezası verildi

Av Koruma ve Kontrol çalışmaları kapsamında Samsun’da 72 kişiye 100 bin 432 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 20052019 yılları arasında toplam bin 475 kişiye de 1 milyon 73 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.



3 bin 5 hayvan ve bitki türünden 154 tanesi endemik

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi kapsamında Samsun’da 147 tanesi endemik olmak üzere bin 784 damarlı bitki, 1 tanesi endemik olmak üzere 51 memeli, 362 kuş, 6’sı endemik 29 balık, 12 sürüngen, 9 iki yaşamlı, 376 tohumsuz bitki ve 382 omurgasız hayvan türü tespit edildi.



2020 yılında 115 hayvan tedavi edildi

Yaban hayatı tedavi çalışmaları kapsamında 2020 yılında 115 hayvanın tedavisi yapılarak doğaya geri bırakıldı. 20022019 yılları arasında ise toplam 894 hayvanın tedavisi yapıldı. Yaban hayatı yemleme çalışmaları kapsamında da 2020 yılında 3 ton yem doğaya bırakılırken, 20022019 yıllarında ise toplam 169 bin 325 kg yem yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.