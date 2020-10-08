Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden voleybol altyapısına büyük destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, altyapısını güçlendiriyor. Başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefleyen kulüp, voleybol altyapısına ciddi yatırım yapıyor. Çeşitli kategorilerde 80 sporcunun yer aldığı voleybol branşında, hazırlık çalışmalarının ardından antrenmanlar başladı.

Güçlü altyapısıyla Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri olan Samsun, büyükşehir belediyesinin çalışmalarıyla sporcu yetiştiren şehir haline dönüşüyor. Sportif branşlarda açılacak okullarda yetiştirilerek milli sporcuları bünyesine alıp başka şehirlere gitmemesini hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, liglerde de önemli başarılara imza atmayı hedefliyor. Tüm spor dallarında altyapıya yönelen Gençlik ve Spor Kulübü, geleceğin milli sporcularını müsabakalara hazırlıyor. Pandemi nedeniyle tekvando, badminton ve eskrim de milli sporcularına özel izinlerle idman yaptıran kulüp, voleybolda da altyapı hazırlıklarını tamamladı.

Gençlik ve Spor Kulübü voleybol altyapısını güçlendirerek çalışmalarına başladı. Minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde toplam 80 sporcu ile ilk antrenmanını gerçekleştiren sporcular, heyecanları ve hırslarıyla gelecek vadetti.

Genç sporcuların idmanını izleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, daha sonra da sporcularla bir araya geldi. Liglere yetiştirilecek Samsun’un öz evlatlarıyla hazırlanmak istediklerinin altını çizen Başkan Demirtaş, başarılı bir sporcu olmak için çok çalışmalarını tavsiye ederek, belediye ve kulüp olarak gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Voleybol altyapı antrenörü Vefai Bektaş ise tüm sporcuları en iyi şekilde yetiştirip, hazırlama gayreti içinde olacaklarını söyledi. Bektaş, daha güçlü hale gelerek liglere yeniden dönüldüğünde büyük başarılar elde edeceklerini de sözlerine ekledi.

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