‘Bana Türkünü Söyle’ yarışması başvuruları başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından “Bana Türkünü Söyle” yarışması düzenleniyor.

Genç müzisyenlerin özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Açık Sahne” etkinlikleri kapsamında “Bana Türkünü Söyle” müzik toplulukları yarışması düzenleniyor. Geleneksel Halk Müziği repertuarından seçilecek türküler yarışmacı gruplar tarafından orkestra ile seslendirilecek. 12–23 Ekim tarihleri arasında başvuru sürecinin gerçekleşeceği yarışmada 1’inci olan gruba 10 bin TL, 2’nciye 7 bin TL, 3’üncüye 5 bin TL para ödülü verilecek.

Geleneksel kültürün gelecek nesillere aktarılması noktasında belediye olarak bu tür aktivitelere çok önem verdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Ömer Akdin, “Bas gitar, davul, klavye, gitar, yaylı grubu gibi enstrümanlar ve elektronik müzik cihazları ile desteklenmiş alt yapılar ile icra edilen müziklerin tüm açılardan gençler arasında beğeni topladığı görülüyor. Buna bağlı olarak süreç içerisinde geleneksel halk müziğimizin ürünü olan türkülerimizin, melodik ve makamsal yapısını bozmadan, aslına uygun biçimde halk müziği sazlarımız, Batı Müziği sazları ve müzik teknolojilerinden istifade edilerek icra edilmesinin, gençlerimiz arasında daha fazla yaygınlaşmasını ve bu vesile ile geleneksel kültürümüzün gelecek nesillere daha sağlıklı aktarılacağı inancını taşıyoruz” dedi.



“Ön eleme seçici kurul tarafından yapılacak”

Yarışmanın ön eleme, halk oylaması ve final performansı olmak üzere 3 aşamadan oluşacağını ifade eden İdris Akdin, şunları söyledi:

“Ön eleme seçici kurul tarafından yapılacak. Halk oylaması sosyal medya hesapları üzerinden olacak. Final ise seçici kurul değerlendirmesi sonucu elde edilen puan ve bu puana halk oylaması puanlarının eklenmesi ile yapılacak. Gruplar 3 kişiden az ve 10 kişiden çok olmayacak. Yarışma hakkında bilgi almak isteyenler 0 362 4351118 veya 0 542 425 75 00 numaralarından bizimle iletişime geçebilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.