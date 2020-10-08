Canik Belediyesinden “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesine destek Canikli çocuklar servislerle havuza taşınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelinde hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi için Canik Belediyesi servis desteği sağlamaya başlayarak Canikli çocukları havuzla buluşturacak.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Canik Belediyesi istişareli bir şekilde belirli gün ve saatlerde ücretsiz servislerle 19 Mayıs Yüzme Havuzuna çocukları taşıyarak uzman eğitimciler eşliğinde yüzme öğrenmelerini sağlayacak. Pandemi süreci nedeniyle sekteye uğrayan proje yeniden hayat bulacak. Muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, sosyal medya duyuruları ve Canik Belediyesinin tesislerinden istifade eden aileler aracılığı ile çocuklara ulaşılarak bir liste yapılacak ve belirli bir programa bağlı olarak 18’er kişilik guruplar halinde çocuklar evlerinden alınıp servis araçlarıyla yüzme havuzuna taşınacak. 19 Mayıs Kapalı Yüzme Havuzunda uzman antrenörler eşliğinde yüzme dersi görecek olan çocuklar ders sonunda servislerle evlerine bırakılacak.

Projenin paydaşı olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canikli çocuklarımız hiçbir imkandan mahrum kalmayacak. Dört tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemizde deniz şehri Samsun’umuzda yaşıyoruz. Devletimizin imkanları oldukça geniş. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Canik Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz çocuklarımız için gençlerimiz için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Hal böyle iken bizler de bu projenin bir yerinde yer alalım ve ilçemiz özelinde projeyi uygulanabilir ve yaygın hale getirelim istedik. Bu manada müdürlerimizle istişarelerimizi yaptık ve çocuklarımıza bu projeyi duyurma ve servis imkanı sağlama noktasında karşılıklı anlaşmaya vardık. Öncelikle ailelerimizi, muhtarlarımızı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizi bu projeyle ilgili bilgilendireceğiz. Sonrasında talepleri alacağız ve bu talepler doğrultusunda Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz bir program takvimi oluşturacak. Bu takvime bağlı olarak 014 yaş aralığındaki yüzme bilmeyen çocuklarımızı havuzla buluşturup yüzme öğrenmelerini sağlayacağız. Çocuklarımız özellikle pandemi sürecinde evlerinde uzun süre hareketsiz ve sosyal aktivitelerden uzak kaldılar. Bu proje çocuklarımız için aynı zamanda bir sosyal aktivite olacak. Bi çok açıdan çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamış olacağız” dedi.

Canik’te yüzme bilmeyen çocuk kalmayacağını ifade eden Başkan Sandıkçı, şunları söyledi:

“Canik ilçemizde yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayıncaya değin projeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımızın bu çalışmasını yerelde gayretli bir şekilde yürüten Gençlik Spor İl Müdürümüz İsmail Kasapoğlu’na, ilçe müdürümüz Osman Abanoz’a hassaten teşekkür ediyorum. Tabi ki bu uygulamamızda tüm uygulamalarımız da olduğu gibi hijyen kurallarına dikkat edilecek. Korona virüsü tedbirlerine harfiyen uyulacak. Bu noktada gerek biz belediye olarak gerekse Gençlik Spor Müdürlüğü üzerine düşeni yapacak. Okullarımız tam olarak yüz yüze eğitime açıldığında ise bu projeye ilçe milli eğitim müdürlüğümüzü de dahil edilerek çocuklarımızın beden eğitimi derslerini yüzme havuzunda görmelerini arzu ediyoruz. Bu şekliyle daha çok yavrumuza daha planlı bir şekilde ulaşmış olacağız. Bunu önemsiyoruz çünkü yüzme temel ihtiyaç olmakla birlikte birden çok faydası olan bir spor branşı aynı zamanda. Hem vücut gelişimi, hem duyusal, bilişsel gelişim hem de ruhsal yönden çocuklarımıza katkısı olabilecek bir spor. İnşallah Canik ilçemizde yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak.”

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