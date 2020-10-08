Samsun'da pitbull saldırısına uğrayan Tuğba'ya, 60 dikiş atıldı (2)



PİTBULL SAHİBİ: KÖPEKLERİMİZ SALDIRGAN DEĞİL

Samsun´un Havza ilçesinde pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan'ın (12) vücuduna 60 dikiş atıldı. Köpeklerin sahibi Yılmaz T.´nin oğlu Yılmaz Sezgin T. (16), "Kimsenin, özel mülkümüze girmeye hakkı yok, bu yasaktır. Evimizin girişinde `Dikkat köpek var´ yazılı tabelamız var. Küçük kız yaralandı, üzüldük ve kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bahçemize girmemesi gerekiyordu. 7 köpeğimiz var, bunları 6´sı pitbull cinsi, diğeri süs köpeği. Biz köpeklerimizi gezdirdiğimizde zincir ve tasmalarını takıyoruz. Bazen de ağızlıklarını takıyoruz. Onun haricinde köpeğimizi insanların peşinden falan koşturmuyoruz. Daha önce böyle bir olay olmadı. Olayın olduğu gün ben evde değildim, spora gitmiştim. Eve geldiğimde sokak ortasında 100´e yakın insan vardı. Biz çocuğa araba çarptı zannettik. Meğerse çocuk içeri girmiş ve köpek saldırmış. Normalde köpekler kulübelerinde oluyor. O gün bahçedelerdi, zaten her sabah salıyoruz. Çünkü bütün gün içerde kalamazlar. Onlar da bir canlı. Babam bir gece gözaltına alındı, adliyeye gittik ve ifadeler alındı. Bize köpekleri dışarı çıkarmayacakmışız. Babam da 1 hafta dışarı çıkmayacak. Bundan sonra köpeklerimizi zincirle bağlarız, hava aldırmak istediğimizde de ağızlıklarını takarız. Aslında köpeklerimiz saldırgan falan değiller, köpeğe vurursanız saldırır" dedi.

EKİPLER, İNCELEME YAPACAK

Olayın ardından gözaltına alınan köpeklerin sahibi Yılmaz T., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından Yılmaz T.'ye idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Havza Zeynep Irmak ÖCAL, Hakan AKGÜN

2020-10-08 18:43:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.