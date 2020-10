Öğretmenler, nokul tatlısı yapıyor, Türkiye'ye satıyor

Hakan AKGÜN- Zeynep Irmak ÖCAL/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, yöreye ait Bafra Nokul'unu üretip, satışını yapıyor. 4 aydır 'Zühre´nin Nokulları' markasıyla üretim yapan öğretmenler, yöresel lezzeti Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyor.

Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bafra'nın yöresel lezzeti olan nokulu, üretmeye başladı. Okulun Yiyecek İçecek Atölyesi'nde, 4 aydır Bafra nokulu yapan öğretmenler, bugüne kadar 250 kilo nokul satışı gerçekleştirdi. İncecik açılan hamurun içine üzüm, ceviz ve şeker serpiştirilerek yapılan şerbetsiz bir hamur tatlısı olan yöresel Bafra Nokul'unu sipariş üzerine yapan öğretmenler, bu lezzeti kargoyla Türkiye´nin dört bir yanına da göndermeye başladı. 'Zühre'nin Nokulları' markasıyla üretim yapan öğretmenler, amaçlarının nokul yapabilen ustalar yetiştirmek olduğunu belirtti.

'250 KİLO CİVARINDA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Nokulun, yöresel bir lezzet olduğunu ifade eden Okul Müdürü Yıldıray Baş, "Bafra'da nokul her bayramda, her evde hazırlanır ve misafirlere ikram edilir. Biz yiyecek ve içecek alanı olan bir okuluz. O nedenle bu yöresel lezzetimizi, gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Bu kapsamda nokulu, kendi markamızla 4 aydır üretiyoruz. Gayet başarılı olduk. Haftalık şu anda 20 kilo siparişe göre üretiyoruz. Toplamda 250 kilo civarında üretim gerçekleştirdik. İstanbul´da bulunan bir kafeye de nokul göndermeye başladık. Nokulumuz çok beğenildi, öğrencilerimiz de okula dahil olduklarında onlar da nokul üretecekler. Temel amacımız, gelecekte nokul yapabilen ustalar yetiştirmektir" dedi.

'ZÜHRE'NİN NOKULLARI MARKASIYLA ÜRETİM YAPIYORUZ'

Şu an öğretmenlerin ve usta öğreticilerin atölyede nokul yaptığını belirten Baş, "Nokulun kilosunu 55 TL'den satıyoruz. Elde ettiğimiz geliri döner sermaye hesabına aktarıyoruz. Biriken paranın 3´te biri üretime katılan kişilere veriliyor. Buradan kazandığımız parayla nokulun ana malzemelerini de alıyoruz. Okulumuzun yiyecek içecek şefi olan Zühre Güneş'in adıyla nokulumuz için marka aldık. 'Zühre'nin Nokulları' markasıyla üretim yapıyoruz. Markamız, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillendi. Nokullarımızdan almak isteyenler whatsapp sipariş hattından bize ulaşabilirler, ayrıca okuluretimi.com diye bir sitemiz var. Buradan da sipariş verebilirler. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'ya kargoyla nokul gönderdik" diye konuştu.

'AMACIMIZ, USTALAR YETİŞTİRMEK'

Geleneksel tariflere uygun olarak nokul yaptıklarını ifade eden Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Zühre Güneş de "Yağ, süt, yoğurt, kabartma tozu, yumurta ve maya kullanıyoruz. Bu ürünleri karıştırıp yoğuruyoruz ve yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Daha sonra bezelere ayırıp, her bezeyi ayrı ayrı yağlıyoruz ve iki kat üzerine açıyoruz. İncecik açılan hamurun üzerine ceviz, şeker, üzüm koyuyoruz. Daha sonra geleneksel şeklini verip fırına atıyoruz. Amacımız, yöresel lezzetleri öğrencilere öğretip, onlardan ustalar yetiştirmektir. Öğrencilerimiz okula gelince yine bu amaçla eğitimlerimize devam edeceğiz. İnşallah buradan yeni ustalar çıkaracağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Hakan AKGÜN, Zeynep Irmak ÖCAL

2020-10-09 08:54:42



