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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandeminin iş hayatına psikolojik etkileri

İHA

Pandeminin iş hayatına psikolojik etkileri

Psikiyatri Uzmanı Dr. Güngör Meydan, online olarak görüntülü şekilde yapılan toplantıda pandemi sürecinin psikolojik etkileri konusunda bilgilendirmede bulundu.
Pandeminin iş hayatındaki psikolojik etkilerinin ele alındığı uzaktan görüntülü yapılan toplantıda VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikiyatri Kliniğinden Uzm. Dr. Güngör Meydan, tükenmişlik sendromu, anksiyete ve depresyon gibi konular hakkında Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ) çalışanlarına bilgi verdi.
Pandemi sürecinin ruh sağlığına direkt olumsuz etkileri yanında ekonomik, sosyal, kültürel, iş sorunlarını artırarak da dolaylı yollardan ruh sağlığına olumsuz etkilediğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Güngör Meydan, "Günümüzde fazlasıyla yaşanan iş stresine bir de pandeminin etkileri eklenmiştir. Bu stresin aşırı ve kronik olması da tükenmişlik sendromu dediğimiz ruhsal bozukluğu ortaya çıkarmaktadır. Dünyada yapılan çalışmalar tükenmişlik sendromunun başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanları etkileyecek şekilde artmış olduğunu göstermektedir. Pandeminin ilk döneminde kaygıyı yoğun şekilde yaşarken şimdi ise kaygıyla beraber tükenmişlik sendromu, depresyon, posttravmatik stres bozukluğu gibi ruhsal bozukluklarla daha çok karşılaşıyoruz" dedi.

Gün içinde mutlaka kendinize vakit ayırın
Kronik yorgunluk hali, bitkinlik, uyku bozukluğu, enerji düşüklüğü, çabuk sinirlenme, unutkanlık, sindirim sistemi bozukluğu, çarpıntı ve nefes darlığının tükenmişlik sendromunun bulguları olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Meydan, günlük yaşantıda nelere dikkat edilmesi gerektiğini de anlattı: "Öncelikle ev ve iş yerindeki sorumluluklarınız dışında kendinize zaman ayırmalısınız. Bu zaman diliminde de size iyi gelecek insanlarla olmalı, sevdiğiniz aktiviteleri yapmalısınız. Kendinize iyi gelen şeyleri keşfetmek ruh sağlığınızı güçlendirecektir. Sağlıklı beslenmeli, iyi uyumalı, dinlenmeli ve sosyal bağlarınızı daha güçlendirmelisiniz. Kendi sorumluluk alanlarınızı belirlemeli, işlerinizi zamana yaymalısınız. Eğer üzerinize aldığınız aşırı sorumluluklarınız varsa mutlaka çevrenizden destek istemelisiniz."

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