Sınava hazırlanan gençler istedi, belediye kütüphaneyi yeniledi

Atakum Belediyesi ekipleri sınava hazırlanan gençlerin kütüphanesini yeniledi.

İlçenin kırsal mahallelerinde sınavlara hazırlanan gençlere destek olan Atakum Belediyesi, gençlerin eğitimine katkı vermeye devam ediyor. Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclis üyeleri belediyenin katkıları ile Taflan Merkez Mahallesi’nde gençlerin ders çalışmak için kullandıkları kütüphaneyi yeniledi.

Gençlerin bir araya gelerek dayanışma içinde sınavlara hazırlandıkları mekanların şartları, Atakum Belediyesi ekipleri ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerinin ortak çalışması ile daha iyi hale getiriliyor. Taflan Merkez Mahallesi’nde yer alan kütüphanede lise, üniversite ve kamu personeli seçme sınavlarına hazırlanan öğrencilerin talebi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, mekandaki eksiklikleri giderdi. Taflan Merkez Mahallesi’ndeki Atakum Belediyesi ek hizmet binasında bulunan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Kütüphanesi’ni ziyaret eden ekipler, gençleri dinleyerek eksik listesi oluşturdu. İhtiyaç duyulan eşyaları temin eden Atakum Belediyesi ekipleri, kütüphanede iyileştirme çalışmalarına başladı. Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerince kütüphanedeki raf düzeni değiştirilerek duvara yazı tahtası montajı gerçekleştirildi.



Kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi

Teknik ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri de gençlerin ders çalıştığı ortamda genel temizlik yaptı. Rafların tozlarını alıp kitapları tasnif eden gönüllüler, çalışma masalarının örtülerini yeniledi. Sınavlara hazırlanan gençlerin ihtiyaç duyduğu kitapların yanı sıra kalem, silgi, not defteri, not kağıdı gibi kırtasiye malzemeleri de kütüphaneye hediye edildi. Gençlerin koronavirüs pandemisine karşı önlem alabilmeleri için kütüphaneye maske ve dezenfektan da bağışlandı.

Taflan Merkez Mahallesi’nde öğrencilerle gönüllü olarak bir araya gelip ders çalışmalarına destek veren emekli öğretmen Mümin Kaya, “Yapılan çalışmadan dolayı Belediye Başkanımız Cemil Deveci’ye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bize yardımcı oldukları için Allah razı olsun” dedi.

Kütüphanede Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan, lise ve üniversite sınavlarına çalışan diğer gençlere öncülük eden Hikmet Güney ise, “Biz burada gerek sınav olsun, gerek çalışma olsun bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimizi belediyemize ilettik. Sağ olsunlar, her şeyi tedarik ettiler. Çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

