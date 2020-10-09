93 yaşındaki Keziban nine, 80 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hakan AKGÜN/ SAMSUN, (DHA)ÇORUM'da yayla evinde çıkan yangında ağır yaralanan Keziban Hantal (93), 80 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yangın, 22 Temmuz'da, Oğuzlar ilçesinde yayla evinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Evde yalnız kalan Keziban Hantal, yangında alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak evden çıkarılan kadın önce Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Hantal ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Bölümü'ne sevkedildi. Durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alınan yaşlı kadın 80 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-10-09 14:26:03
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