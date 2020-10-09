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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım’da eğitime yüzde 100 destek devam ediyor

İHA

İlkadım’da eğitime yüzde 100 destek devam ediyor

İlkadım Belediyesi’nin üniversite ve lise sınavına girecek öğrencilerine verdiği ücretsiz eğitim desteği tüm hızıyla devam ediyor.
İlkadım Belediyesi’nin eğitime yüzde 100 desteği kesintisiz şekilde sürüyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavına hazırlanan İLKEM’li öğrencileri ziyaret ederek kitap dağıtımında bulundu.
İlkadım ilçesinde eğitime desteğini sürdüren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına ilçede üniversite sınavına hazırlanan ancak, maddi imkansızlıklar nedeniyle dershaneye gidemeyen ve özel ders alamayan lise son sınıf öğrencilerine Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) deneme Kitabı dağıttı. 3 farklı şube ile sınav hazırlık grubu diye ifade edilen LGS ve YKS hazırlık kursu öğrencilerinin eğitim materyali dağıtım programına katılan Başkan Demirtaş, öğrencilerle tecrübelerini ve okul yıllarındaki yaşantısından kısa kesitler anlattı.
Ziyaret öncesi Başkan Demirtaş’a Kadifekale İLKEM sorumlusu İdris Yüce çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yüce, “20192020 Eğitim öğretim yılında 405 öğrencimiz sınava hazırlandı. Bunlardan 263 öğrencimiz YKS hazırlık öğrencisiydi. YKS sınavına giren bu öğrencilerimizden 236 TYT barajını aşarak lisans, önlisans, AÖF tercih hakkı kazandı. Bunun yanı sıra Alan Yeterlilik Sınavına (AYT) giren 106 öğrencimizde 92 öğrenci lisans programlarına yerleşme hakkı kazandı. LGS de ise 142 öğrencimizden yüzde 1’lik dilimde yer alan öğrencimizde dahil olmak şartıyla merkezi puanla nitelikli okullara 55 öğrencimiz giremeye hak kazandı.55 öğrencimiz ise ortaokul başarı puanı ile hayallerindeki liseye yerleşti. Adrese dayalı tercih de ise 37 öğrencimiz yerleşimini sağladık. Bu yıl ise korona virüsü sebebiyle Eylül ayı ilk haftasında başladığımız eğitimöğretim dönemine 1.5 metre alan endeksli sınıflarda Kadifekale İLKEM 88, Derebahçe İLKEM 110, Yaşardoğu İLKEM 92 toplamda 290 öğrencimize imkan sağladık. Pandemi, kontenjanlarımızın yarı yarıya düşmesine sebep oldu” dedi.
Covid19 virüs salgınının gölgesinde tedbirlerin en üst seviyede uygulanarak güzel bir hizmet veriyoruz diyerek Başkan Demirtaş’a genel bir bilgilendirmeden bulunan İlkadım Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Kadir Ekici, “Seyreltilmiş sınıflarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun sınıflarda öğrencilerimizi yarınlara hazırlıyoruz. Ders kaynaklarınızı da söz verdiğimiz gibi Ekim ayı ilk haftasında öğrencilerimize teslim etmeye başladık. Kurslarımız ücretsiz olup sadece öğrenciler yıl boyunca kullanacakları eğitim materyali için yayınevinin 3 şubemizde bulunan post cihazında YGS için 800 TL YKS için bin TL olan kitap ücretlerini velilerimiz kredi kartı üzerinde ya da IBAN ödeme ile yapıyorlar. Bütün bu hizmetleri belediye kasasından tek kuruş harcamadan yapıyoruz. LGS'de nitelikli okullara 55 öğrencimizi yerleştirirken; YKS'de ise Türkiye geneli derecesi yaparak, İlkadım MEM İlkadım HEM ile veli katkısı da ekleyerek paydaşlarımızla pandemiye rağmen yüzde 87 bir başarı yakalayarak başarımızı tescilledik” diye konuştu.
Kitap dağıtımımın ardından açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Üniversite sınavına bazı öğrencilerimiz teknolojinin imkanlarını kullanırken, bazıları ise kendi imkanları ile hazırlanıyor. ÖSYM’nin formatına uygun olarak hazırladığımız bu deneme kitabı, kendi imkanları ile sınava hazırlanan öğrencilerimize mutlaka bir katkı sağlayacaktır. Önemli olan ne istediğini bilmektir. Kişi istedikten sonra her şeyi başarabilir. İnşallah tüm öğrencilerimiz bu uzun yarışta isteğini kaybetmeden ve pes etmeden çalışarak istedikleri üniversiteyi ve bölümü kazanır” şeklinde konuştu.

“Sizler Türkiye’nin geleceğisiniz”
Öğrenciler için, üniversite sınavı mücadelesinin ilkokul yıllarından itibaren başladığını ifade eden Başkan Demirtaş, şunları söyledi:
“Üniversite sınavını kazanabilmek adına öğrencilerimiz uzun yıllar boyunca düzenli ve planlı bir şekilde ders çalışıyor. Bizlerde öğrencilerimizin bu yoldaki mücadelesine destek olmak amacıyla deneme kitapları hazırladık. Doğru cevaplanacak bir soru bile sınavı kazanmada öğrencilerimize yardımcı olabilir. Yeter ki sınavı kazanacaklarına inansınlar. Bizler de öğrencilerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Sizler Türkiye’nin geleceğisiniz. Yaşlanan Avrupa’nın aksine, gençlerimiz dinamik yapısı sayesinde, ülke olarak geleceğe güvenle bakıyoruz.”

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