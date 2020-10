Çocuklarda gelişigüzel vitamin takviyesine dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Gelişi güzel vitamin takviyesi yarardan çok zarar verebilir. Bu anlamda çocuklara hekime danışmadan asla vitamin takviye edilmemelidir" dedi.

Vitaminler, insan hayatının her döneminde ihtiyaç duyduğu bileşenlerdir. Fakat çocukluk dönemlerinde bu durum daha fazla önem kazanmaktadır. Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, çocuklarda alınması gereken vitaminler konusunda bilgiler verdi.



Çocukların vücut gelişimi için önemli

Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bu mevsimde enfeksiyonlardan korunmak ve vücut bağışıklığını arttırmada vitaminlerden zengin besinlerin yenmesi gerekmektedir. Kemikleri oluşturmaya, beyin gelişimini ilerletmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan besinler çocuk yaşlarda oldukça önem arz etmektedir. Bu anlamda çocukların ihtiyaç duydukları besinleri almak için farklı türde yiyecekleri yemeleri gerekmektedir. Bu süreçte bitki çeşitleri ile beslenen ve hayvansal ürün tüketimi az olan çocukların kalsiyum, demir, çinko, B12 ve D vitamin desteği almaları gerekmektedir” diye konuştu.



Bu besinler tüketilmeli

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için A, C, D ve E vitamini içeren yiyeceklerle beslenmesinin uygun olacağını vurgulayan Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Sabah kahvaltıda her çocuk en az 1 yumurta ve 1 bardak süt içmelidir. Diğer öğünlerde ise kırmızı ve yeşilbiber, brokoli, lahana, kereviz, turp, pazı ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler ve en önemlisi soğan ve sarımsak mutlaka tüketilmesi gerekmektedir. Balık ve cevizin içerdiği omega3 yağları ise bağışıklığı destekler. Günde en az 1 portakal, 1 kivi ya da 2 mandalina, okul çağındaki çocukların günlük ihtiyacı olan C vitaminini karşılar” şeklinde konuştu.



Doktorunuza danışın

Dr. Yakar açıklamasını, “Ek besin takviyeleri ve vitaminleri çocuğumuz için kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Vitamin eksiklikleri çocuklarda çeşitli hastalıklara neden olacağı gibi bazı hastalıkların sonucu olarak da ortaya çıkarabileceğini unutmamak gerekir ve nedenleri muhakkak araştırılmalıdır" uyarılarıyla tamamladı.

