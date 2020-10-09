Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor

DHA

Tuğba'ya saldıran pitbull cinsi köpekler, evin bahçesinde tutulmaya devam ediyor


Zeynep Irmak ÖCAL, Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Havza ilçesinde, pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğrayan ve vücuduna 60 dikiş atılan Tuğba Kaplan'ın (12) tedavisi sürüyor. Kaplan, ''Köpekleri çok severdim, artık korkuyorum. Çizgi filmlerde köpek gördüğümde bile korkuyorum, 'televizyonu değiştirin' diyorum" dedi. Küçük kızı ağır yaralayan köpeklerin evin bahçesinde tutulmaya devam edilmesi ise mahallede yaşayanları endişelendiriyor. 
Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'ndeki parkta oynayan Tuğba Kaplan, önceki gün oynamaya gittiği parkın yanındaki bahçede bulunan pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğradı. Parktaki vatandaşlar tarafından kurtarılan Kaplan, hemen Havza Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tuğba Kaplan´ın boynuna, koluna ve yüzüne toplam 60 dikiş atıldı. Tedavisi süren Kaplan, bugün babası Metin Kaplan ve annesi Latife Kaplan tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi´ne getirildi. Plastik cerrahisine muayene olan küçük kızın yaralarına da pansuman yapıldı.
`KÖPEKLERİ ÇOK SEVERDİM AMA ŞİMDİ ÇOK KORKUYORUM´
Ağrılarının olduğunu ifade eden Tuğba Kaplan, ''Dün gece çok korktum ve terledim, köpeklerin sanki gerçekten üzerimde olduğunu hissettim. Ben hayvanları çok seviyorum ama artık çok korkuyorum. Çizgi filmlerde köpek gördüğümde bile korkuyorum, 'televizyonu değiştirin' diyorum. Ben köpekleri çok severdim, köpek görünce dayanamazdım ve hep sevmek isterdim. Ama şimdi çok korkuyorum. Sokağa çıkmak bile istemiyorum, evden dışarı çıkmak hiç istemiyorum, sadece uyumak istiyorum'' diye konuştu.
`ÇOCUĞUM SABAHA KADAR UYKUSUNDA KORKUDAN AĞLADI´
Kızının kolunda çok büyük yaralar olduğunu belirten Metin Kaplan, ''3 gündür hastaneye gidip, geliyoruz. Pazartesi günü plastik cerraha gideceğiz. Kimse olaya karışmıyor, o köpeklerin alınmasını istiyoruz. Köpekler halen bahçede duruyor. Yazık değil mi benim çocuğuma, her yeri yara içinde. Mahallede bulunan yaklaşık 40 kişi bu köpeklerden şikayetçi ama kimse müdahale etmiyor. Allah çocuğumuzu bize bağışladı. Parkta bulunan gençler, kızımı kurtarmış, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yetkilileri arıyorum, 'köpekler alındı' diyorlar ama köpekler orada duruyor. Tek umudum devletimizin kanunları, gerekenin yapılmasını istiyoruz. Kanunen bu hayvanların beslenmesinin yasak olduğunu söylüyorlar. Ben bu hayvanların alınmasını istiyorum. Çocuğum sabaha kadar uykusunda korkudan ağladı, hala kendisine köpeğin saldırdığını hissediyor. Olayla ilgili şikayetçi oldum, avukat tuttum'' ifadelerini kullandı.
KÖPEĞİN SAHİBİ: KEŞKE YAŞANMASAYDI, ÇOK ÜZGÜNÜM
Olayın ardından ihbar üzerine soruşturma başlatan Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin sahibi Yılmaz Tulum'u kısa sürede gözaltına aldı. Savcı talimatıyla işlemleri için emniyete götürülen Tulum, polise verdiği ifadesinde, ''Köpekler bana aittir. Ben onlara bakıyorum. Aslında saldırgan hayvanlar değiller. Çocuğun bahçeye girmesi sonucu böyle bir olay yaşandı. Keşke yaşanmasaydı, çok üzgünüm'' dedi. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz Tulum, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KÖPEKLER EVDE TUTULUYOR 
Küçük kızı ağır yaralayan köpeklerin evin bahçesinde tutulmaya devam edilmesi mahallede yaşayanları endişelendiriyor. Köpeklerin sahibi Yılmaz Tulum ''Çocuklarım `Baba bize köpek al´ dedi. Köpek almak sorumluluk ister, köpekleri aldım ve yavruladı. 6 ay onlara evde baktım" dedi.
`İNSANA ZARAR VERMEYEN BİR KÖPEK´
Yılmaz Tulum´un oğlu Yılmaz Sezgin Tulum (16) ise, ''Çocuklar duvardan atlamış. Yani bizim özel mülkümüze girmişler. Kimse özel mülke giremez. Kapıda da `dikkat köpek var´ yazılı tabela var. Arkadaşlarım bile benden izin alarak, eve giriyor. Olay 5 dakika içinde olmuş. Olaydan sonra polisler geldi ve köpekleri sevdiler. Veteriner hekim geldi, köpekleri inceledi. İnsana zarar vermeyen bir köpek, ben ilk defa saldırdığını duyuyorum. Köpeğe vurmuşlar o nedenle saldırmış. Köpeklerin alınıp alınmayacağına dair herhangi bir şey demediler. Adli süreç devam ediyor'' ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL,Hakan AKGÜN
2020-10-09 15:00:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklarda gelişigüzel vitamin takviyesine dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda gelişigüzel vitamin takviyesine dikkat
İlkadım’da eğitime yüzde 100 destek devam ediyor
YEREL HABERLER İlkadım’da eğitime yüzde 100 destek devam ediyor
Ordu'dan uyuşturucu getirirken yakalandılar
YEREL HABERLER Ordu'dan uyuşturucu getirirken yakalandılar
93 yaşındaki Keziban nine, 80 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER 93 yaşındaki Keziban nine, 80 günlük yaşam savaşını ...
Kavak’ta can dostlar için örnek proje
YEREL HABERLER Kavak’ta can dostlar için örnek proje
Bafra'da 589 gram kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bafra'da 589 gram kubar esrar ele geçirildi
Angelina Jolie'nin de olduğu ameliyat: Meme kanseri tedavisinde 'onkoplastik cerrahi' dönemi
YEREL HABERLER Angelina Jolie'nin de olduğu ameliyat: Meme kanseri ...
Macaristan yatırım fırsatları değerlendirildi
YEREL HABERLER Macaristan yatırım fırsatları değerlendirildi
Korona tedavisi gördüğü hastanede intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Korona tedavisi gördüğü hastanede intihara kalkıştı
Sınava hazırlanan gençler istedi, belediye kütüphaneyi yeniledi
YEREL HABERLER Sınava hazırlanan gençler istedi, belediye ...
Ağaca çarparak parçalara ayrılan araçtan sağ çıktı Aracın fırlayan motoru karşı yönden gelen otomobile çarptı, iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ağaca çarparak parçalara ayrılan araçtan sağ ...
Samsun’da ormanlarda çıkan 41 yangında 64,75 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Samsun’da ormanlarda çıkan 41 yangında 64,75 hektar ...
Samsun'da narkotik uygulaması: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da narkotik uygulaması: 16 gözaltı
Havza Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı
YEREL HABERLER Havza Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ...
OMÜ ve İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine 'İş Kulübü' müjdesi
YEREL HABERLER OMÜ ve İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine 'İş Kulübü' ...
OMÜ’ye ‘Genç Ofis’ açılacak
YEREL HABERLER OMÜ’ye ‘Genç Ofis’ açılacak
OMÜ Acil Servis Ek Binası inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER OMÜ Acil Servis Ek Binası inşaatı devam ediyor
Pandeminin iş hayatına psikolojik etkileri
YEREL HABERLER Pandeminin iş hayatına psikolojik etkileri
DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün Samsun’daki baraj projeleri
YEREL HABERLER DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün Samsun’daki baraj projeleri
Başkan Topaloğlu’ndan öğrencilere ‘okula hoş geldin’ hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu’ndan öğrencilere ‘okula hoş geldin’ ...
Tramvay yolcu sayıları pandemi döneminde 5 milyondan fazla azaldı 2019 Mart-Eylül arasında tramvay ile 9 milyon 914 bin yolcu taşınırken 2020 Mart-Eylül arasında 4 milyon 711 bin yolcu taşındı 10 yılda toplam 170 milyondan fazla yolcu taşındı
YEREL HABERLER Tramvay yolcu sayıları pandemi döneminde 5 milyondan ...
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 8 eski polis adliye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 8 eski polis ...
Öğretmenler, nokul tatlısı yapıyor, Türkiye'ye satıyor
YEREL HABERLER Öğretmenler, nokul tatlısı yapıyor, Türkiye'ye ...
Öğretmenler, nokul tatlısı yapıyor, Türkiye'ye satıyor
YEREL HABERLER Öğretmenler, nokul tatlısı yapıyor, Türkiye'ye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X