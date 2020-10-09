Samsun'da 'Ölüm Tuzağı' adlı filmin çekimleri başladı

Samsun'un Atakum ilçesinde 'Ölüm Tuzağı' isimli sinema filminin çekimleri başladı.

Eski Türk halk müziği sanatçısı İsmail Uyanık ve ortaklarından Şahin Saydereli’nin sahibi olduğu İON Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen dram/aksiyon türündeki Ölüm Tuzağı isimli filmin çekimleri Atakum ilçesi Özeren Mahallesi’nde yapılıyor.

Yönetmenliğini Esat Şekeroğlu'nun üstlendiği film için ünlü oyuncular Samsun’a geldi. Filmin oyuncu kadrosunda Yeşilçam’dan aşina olunan Coşkun Göğen, Tuncay Akca, Adnan Karabacak’ın yanı sıra Ferdi Ak ve İsa Şahin gibi isimler de yer alıyor.

Samsunlu oyuncuların da yer aldığı filmle ilgili yapımcı İsmail Uyanık önemli açıklamalarda bulundu. Samsun'da film çektikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade eden Uyanık, kısa süre sonra tamamlanacak filmlerinin iddialı olduğunu aktardı.

İsmail Uyanık, “Samsun’a olan vefa borcumu ödemek için Samsun’da film çekme kararı aldım. Kentte çekilen filmler ve diziler şehrin turizm yönünü geliştirmesine katkı sağlamaktadır. Bu film ile Samsun’umuzu ve çekimlerimizi de yaptığımız Özeren Mahallesi’ni tanıtacağız. Film yakın dönem bir zamanda geçecek. Filmimizde geçmişte köy ağalarının insanlara olan eziyetlerini dile getireceğiz. Yeşilçam’da tanıdığımız ünlü oyuncu rahmetli Bilal İnci’nin anısını canlandıracağız. Samsun’da Atakum Belediyesi ile beraber bir çalışma düşüncemiz var. Bu düşüncemizde burada bir film festivali başlatmak. Her yerde bu hemen hemen oluyor. Şehrimizde neden olmasın. Samsunlu birçok ünlü oyuncu, ses sanatçısı, ünlü sima var. Onun içinde filmleri burada çekmeyi düşündüm. Filmler hep Antalya’da çekiliyor, neden bu Samsun olmasın dedik. Nedeni kaldırdık burada çekiyoruz. Samsun’da bu filmden sonra bir projem daha olacak” dedi.

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