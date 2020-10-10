Bafra'da uyuşturucuya geçit yok

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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskınlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Lengerli Mahallesi ve ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız, tabanca, 27 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, plastik bidon ve poşetlerde istiflenmiş 5 bin 690 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K, A.D., R.K ve S.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan M.K. cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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