Memur-Sen’den 'açlık ve yoksulluk sınırı' açıklaması Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız: “Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 473,1 TL”

MemurSen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, MemurSen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlıkyoksulluk araştırmasına göre eylül ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 473,1 TL, yoksulluk sınırının ise 7 bin 187,3 TL olarak tespit edildiğini söyledi.

Hamdi Yıldız, MemurSen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlıkyoksulluk sınırı araştırma sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız yaptığı açıklamada, “MemurSen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlıkyoksulluk araştırmasına göre eylül ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 473,1 TL, yoksulluk sınırı ise 7 bin 187,3 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre eylül ayında ağustos ayına göre gıda fiyatlarında ortalama yüzde 1,29’luk bir artış yaşandı. Eylül ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 18,65 artışla patlıcan, yüzde 16,83 artışla sivri biber, yüzde 13,73 artışla muz, yüzde 9,76 artışla kuru soğan; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 22,07 azalışla limon, yüzde 13,48 azalışla elma, yüzde 12,26 azalışla balık, yüzde 7,13 azalışla erik fiyatlarında yaşandı” dedi.



Giyim ve ulaştırma fiyatlarında artış yaşandı

İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, eylül ayında ağustos ayına göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 1,58’lik bir artış gözlemlendiğini ifade ederek, “Giyim madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 9,76 artışla sweatshirt, yüzde 5,41 artışla örgü yünü fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim fiyatlarında ağustos ayına göre yüzde 2,43 azalışla tişört, yüzde 0,63 azalışla spor ayakkabısı, yüzde 0,33 azalışla ayakkabı fiyatında düşüş gözlemlendi. Eylül ayında ağustos ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,41’lik bir artış olduğu belirlendi. Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 2,64 artışla LPG dolum ücreti, yüzde 2,43 artışla bisiklet fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında ağustos ayına göre yüzde 6,3 azalışla şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 2,91 azalışla araba kiralama ücreti fiyatlarında düşüş gözlemlendi” diye konuştu.



Haberleşme ve eğitimkültür fiyatlarında da artış yaşandı

Eylül ayında ağustos ayına göre haberleşme fiyatlarında ortalama değişimin yüzde 1,37’lik bir artış olarak yansıdığına dikkat çeken Yıldız, "Haberleşme fiyatlarında ağustos ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 15,47 artışla PTT koli gönderme ücreti, yüzde 1,28 azalışla telefon görüşme ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi.

Eğitimkültür madde fiyatlarında yüzde 0,82’lik bir artış oldu. Eğitimkültür fiyatlarında Ağustos ayına göre değişimin yüzde 6,21 artışla özel üniversite ücreti, yüzde 4,51 artışla televizyon, yüzde 3,08 artışla kablo özel yayın hizmetleri fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitimkültür fiyatlarında yüzde 19,12 azalışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 3,53 azalışla özel lise ücreti fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.

