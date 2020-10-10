TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 3 - Cizrespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta maçında Çarşambaspor, Cizrespor’u 30 mağlup etti.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Yiğit Peşinxx, Vedat Hoşnam xx, Yusuf Susuz xx
Çarşambaspor: Eren xxx, Kaan xxx, Oğuzhan xxx, Serhan xxx (Selahattin dk. 82 xx), Kemal Sabri xxx (Muhammet Can Öztürk dk. 76 xx), Veysel xxx (Metehan dk. 76 xx), Aykut xxx (Metin dk. 82 xx), Murat xxx (Mertcan dk. 87 ?), Erhan xxx, Muhammet Doğan xxx, Abdulsamet xxx
Cizrespor: Mahmut x, Celal xx, Özgür xx, Doğan xx, Ekrem xx, Hakan xx, Berk xx (İsmail dk. 62 xx), Soner xx, Emre xx (Samed dk. 46 xx), Oktay x, Ahmet xx(Ulaş dk. 62 x)
Goller: Serhan (dk. 28), Kemal Sabri (dk. 55), Serhan (dk. 74 pen.) (Çarşambaspor)
Sarı Kartlar: Murat, Aykut, Erhan (Çarşambaspor), Samet, Berk (Cizrespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.