Uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Bafra ilçesinde mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Lengerli Mahallesi ve ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, plastik bidon ve poşetlerde istiflenmiş 5 bin 690 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.D, R.K. ve S.K. isimli 3 şahıs İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.