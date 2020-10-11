Samsun'da 'asayiş' uygulaması; pandemi tedbirleri ihlaline ceza



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da 55 ekip ve 203 personelin katılımıyla gerçekleşen genel asayiş uygulamalarında 3 tüfek ele geçirildi, bin 352 kişi sorgulandı. Pandemi tedbirlerine uymadığı tespit edilen 134 kişiye de para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, KOM, Siber, TEM, Güvenlik, Spor ve Çocuk ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 55 ekip ve 203 personelin katılımı Çarşamba ilçesindeki cadde ve ara sokaklarda, umuma açık içkili yerlerde, kişiler ve araçlar üzerinde sabit ve seyir halinde olmak üzere 'genel asayiş uygulaması' yapıldı. Sorgulanan bin 352 kişiden 2'sinin arandığı tespit edilen denetimlerde, pandemi kurallarını ihlal eden 134 kişiye de cezai işlem uygulandı. Denetimler kapsamında yapılan aramalarda ise 17 bıçak, 2 kurusıkı tabanca, 9 gram esrar, çeşitli çaplarda 23 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, 4 şüpheliye de 'görevli memura mukavemet'ten adli işlem yapıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-10-11 11:45:52



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