Samsun'da narkotik uygulaması: 13 gözaltı

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Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptıkları uygulamalarda 144 şahıs, 28 araç, 11 iş yeri, 6 park ve 8 metruk binayı kontrol etti. 7 şahıs hakkında Covid19 tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı. 1,3 gram metamfetamin maddesi, 0,85 gram esrar maddesi, 45 adet ecstasy hap, 58 kapsül sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 9 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 4 şahıs hakkında da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.

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