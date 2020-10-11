Samsun'da narkotik uygulaması: 13 gözaltı

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptıkları uygulamalarda 144 şahıs, 28 araç, 11 iş yeri, 6 park ve 8 metruk binayı kontrol etti. 7 şahıs hakkında Covid19 tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı. 1,3 gram metamfetamin maddesi, 0,85 gram esrar maddesi, 45 adet ecstasy hap, 58 kapsül sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 9 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 4 şahıs hakkında da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.