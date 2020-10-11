Karadeniz'de bol hamsi için denizin soğuması bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'de bol hamsi için denizin soğuması bekleniyor

DHA

Karadeniz'de bol hamsi için denizin soğuması bekleniyor


Hüseyin KALAY-Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)-KARADENİZ´de yeni av sezonun başlaması ile birlikte palamutta yaşanan bolluk sevindirirken, balıkçılar ve vatandaşlar sofraların vazgeçilmezi olan hamsiyi bekliyor. Balıkçılar, hamsinin tezgahlarda yoğun olarak yer alması için hava sıcaklıklarının düşmesini beklediklerini söyledi.
Karadenizli balıkçılar 1 Eylül itibariyle başlayan denizlerde av sezonu ile birlikte bolca palamut avladı. Palamutta yaşanan bu bolluk hem vatandaşların hem balıkçının yüzünü güldürüyor. Balıkçılar ve vatandaşlar şimdi ise Karadeniz Bölgesi'nde sofraların vazgeçilmezi olan hamsiyi bekliyor. Son iki haftadır hava sıcaklıklarının beklenen ölçüde düşmemesi nedeniyle avlanan balık miktarında kısmen azalma yaşanırken, balıkçılar hamsi avının artması için deniz suyunda sıcaklıkların düşmesi gerektiğini söyledi. Marmara ve Karadeniz´de az miktarda avlanan hamsinin kilosu tezgahlarda 30 liradan alıcı buluyor. Ayrıca bazı balıkçılar ise bu yıl palamutta yaşanan bolluk nedeniyle hamsinin denizde fazla miktarda olmayacağından endişe ediyor.
'HAMSİYİ ÖZLEDİK'
Bu yıl palamudun bol olduğunu ve hamsinin az olacağını söyleyen balıkçı Doğukan Yılmaz, " Tezgahlarımız da en çok palamut balığı bulunmakta. Son dönemde palamutta bir yükseliş oldu. palamudun tanesi 17 buçuk liradan satıyoruz. Fiyatlarımızda ufak bir artış var. Şu dönemde balıktı bir azalma yaşandı. Şu dönemde az da olsa hamsi çıkmaya başladı. Vatandaşın zaten özlediği Karadeniz hamsisi tezgahlarımızda az da olsa yerini almaya başladı. Hamsinin kilosunu ise 30 liradan satıyoruz. Bizim de beklentimiz 15-20 gün içerisinde daha fazla gelmesi ve fiyatlarında daha aşağı düşmesi yönünde. Tezgahlarımıza hem Marmara hem de Karadeniz hamsisi geliyor. Hamsiyi özledik. Vatandaşımız da hamsiyi zaten özlemişti. Bu yüzden fiyatına kimse takılmıyor. Yemek isteyen zaten alıyor. Geçen seneye rağmen balık fiyatları bu sene çok iyi durumda. Bu dönem de havalar sıcak devam edince balıkta bir azalma oldu ancak yağmurlar başlayınca soğuklar gelince yine bolluk yaşanır. Bu sene palamut bol olduğu için hamsinin çok fazla çıkacağını beklemiyoruz. Palamut ve çinekop hamsiyi yediği için hamsi bu sene biraz az olabilir" dedi.
'HER ŞEY HAVALARIN DURUMUNA BAĞLI'
Geçen yıl palamut olmadığı için bu yıl bol olacağını düşündüklerini söyleyen Emirhan İlhan, "Fiyatlar güzel durumda. Esnaf da vatandaşta mutlu durumda. Tezgahlarda hamsi de bulunuyor. Havalar sıcak olduğu için hamsiyi beklemiyorduk ama az da olsa gelmeye başladı. Kilogramı ise 30 liradan satılıyor. Havalar biraz daha soğuduğu zaman bizde hamsinin fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Hamsi çıkmaya başladıktan sonra palamutta azalma olur ama vatandaş bu yıl bolca palamut yedi. Havalar soğudukça hamsi fiyatlarının 15 liraya kadar düşebileceğini düşünüyoruz. Ama her şey havaların durumuna bağlı" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY-Miraç ŞENTÜRK
2020-10-11 15:18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkadım zabıtası gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı
YEREL HABERLER İlkadım zabıtası gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı
Başkan Demir gece gündüz sahada
YEREL HABERLER Başkan Demir gece gündüz sahada
İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarına destek olmaya ...
Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine yardım eli
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Alkollü şahıslar polise zor anlar yaşattı
Samsun'da 2 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten ...
`Alkol´ ve `maske´ cezası kesilirken de içmeye devam ettiler
YEREL HABERLER `Alkol´ ve `maske´ cezası kesilirken de içmeye devam ...
Atakum Belediyesi’nden ilk ders öncesinde 24 okula dezenfeksiyon
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden ilk ders öncesinde 24 okula ...
Vezirköprü İçme Suyu Arıtma Tesisi açılıyor
YEREL HABERLER Vezirköprü İçme Suyu Arıtma Tesisi açılıyor
Samsun'da narkotik uygulaması: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da narkotik uygulaması: 13 gözaltı
Samsun'da 'asayiş' uygulaması; pandemi tedbirleri ihlaline ceza
YEREL HABERLER Samsun'da 'asayiş' uygulaması; pandemi tedbirleri ...
Fabrika gibi okul; 7 ayda 1 milyon 500 bin maske ürettiler
YEREL HABERLER Fabrika gibi okul; 7 ayda 1 milyon 500 bin maske ...
Samsun'da minibüs direğe çarptı : 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüs direğe çarptı : 1 yaralı
Çarşamba'da 203 polisle asayiş uygulaması düzenlendi
YEREL HABERLER Çarşamba'da 203 polisle asayiş uygulaması düzenlendi
Uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama
İnşaat işçilerinin alacak kavgasında 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İnşaat işçilerinin alacak kavgasında 1 kişi ...
TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 3 - Cizrespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 3 - Cizrespor: 0
Başkan Demirtaş: “İlçemizde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdık”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “İlçemizde dezenfeksiyon ...
Kışlık meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini almaya başladı
YEREL HABERLER Kışlık meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini almaya ...
Samsun’da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor Hava sıcaklıkları orta su balıkçılarını zor duruma düşürdü Kıyıya kaçan balığı olta ile hobi için tutuyorlar
YEREL HABERLER Samsun’da balıkçılar 2 haftadır ağ atamıyor Hava ...
İnşaat işçilerinin alacak kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER İnşaat işçilerinin alacak kavgası: 4 yaralı
Samsun’da ekmek zammı yeniden gündemde Bazı fırınlarda 1,5 TL’den satılmaya başlandı
YEREL HABERLER Samsun’da ekmek zammı yeniden gündemde Bazı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X