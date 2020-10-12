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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba Şeker Fabrikası’nda revizyon çalışmaları sürüyor Çalışmalarda yarıya gelindi

İHA

Çarşamba Şeker Fabrikası’nda revizyon çalışmaları sürüyor Çalışmalarda yarıya gelindi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 10 yıl aradan sonra yeniden üretime geçecek olan Çarşamba Şeker Fabrikası’nda devam eden revizyon ve tadilat çalışmalarında yarıya gelindiği bildirildi.
ÇarşambaAyvacık karayolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 10 yıl sürenin ardından alınan kararla yeniden üretime geçecek olan Çarşamba Şeker Fabrikası’nda gerçekleştirilen tadilat ve tamirat çalışmalarında yüzde ellilik kısmın tamamlandığı açıklandı.

10 yıl aradan sonra fabrikanın açılması kararlaştırılmıştı
İlçe ve bölge adına önemli bir istihdam kaynağı olan Çarşamba Şeker Fabrikası, 2011 yılında son üretim sezonunu gerçekleştirmişti. Yaklaşık 10 yıl aranın ardından TÜRKŞEKER’e ait olan Çarşamba Şeker Fabrikası’nın yeniden hizmet vermesi kararlaştırılmasıyla birlikte fabrikanın yeniden şeker pancarı alımına başlayacağı duyurulmuştu. Yapılan istişare toplantıları ve bilgilendirme toplantıları ile fındık ve alternatif ürünlere yönelen bölge üreticisinin şeker pancarı üretimine yeniden yönelmesi için AK Parti Samsun Milletvekilleri, Çarşamba Kaymakamlığı, Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Şeker Fabrikası ve Şekerİş Sendikası saha çalışmalarında bulundular.

Revizyon ve tadilat çalışmaları başlatıldı
Yeniden üretim aşamasına hazırlanan Çarşamba Şeker Fabrikası’nın bazı ekipmanlarında korozyon oluştuğunun tespitinin ardından gerekli çalışmalara başlanarak yeni alım sezonuna yetiştirilmek için hummalı çalışma sarf edildi. Çalışma sürecinin korona virüs salgınına denk gelmesi nedeniyle bazı personellerin korona virüse yakalanması ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle çalışmalar bir süre aksadı. Yaşanan aksaklıklar sonrasında planlanan tarihte açılamayan Çarşamba Şeker Fabrikası’na şeker pancarı getirecek olan üreticinin mağdur edilmeyeceği açıklanarak, üretilen şeker pancarlarının TÜRKŞEKER’e ait Kastamonu Şeker Fabrikası’na nakledileceği bilgisi paylaşıldı.

İşletme Müdürü Çakmakçı’dan son durum açıklaması
Çarşamba Şeker Fabrikası’nda devam eden revizyon çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan İşletme Müdürü Abdullah Çakmakçı, fabrikada ki çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü ve önemli kısmının tamamlandığını belirtti. Çarşamba ilçesinin önemli bir istihdam kaynağı olan Çarşamba Şeker Fabrikası’nın kısa sürede hazır hale getirilerek deneme çalışmalarının yapılacağını ve tam hizmetle gelecek dönem alımlarına başlayacağını aktardı.

Müdür Ulukaya: “Yüzde 50’lik kısım tamamlandı”
Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Akif Ulukaya ise fabrikada hali hazırda devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamasında Çarşamba Şeker Fabrikası’nın uzun bir aradan sonra açılacağına inandıklarını ve arazilerinde pancar üretimine önem veren üreticilerin yüksek verim elde ettiğini aktardı. Fabrika Müdürü Ulukaya, “Geçtiğimiz yıl sonunda görevlendirildiğim Çarşamba Şeker Fabrikası’nda zirai alanda çalışmalara başladım. Bir ekip kurarak köylere gidip çalışmalar yaptık. Pancar üretimi ile ilgili her konuda vatandaşlarımıza bilgi verdik. Elde edecekleri avantajları, verilecek teşvik ve yardımları anlattık. Vatandaşlarımızda bize güvendi ve toplamda 64 bin ton civarında taahhüt aldık. Gerçekten çok zor bir süreçten geçtik. Ama bu günlere kadar geldik. Ağustos ayında planlanan açılışımız, bildiğiniz üzere pandemiden dolayı aksadı. Teknik ekipte çalışan personellerimizden, ustalarımızdan feragat ettik. Tabii, bu süreçte çalışan diğer fabrikalardan da personel almıştık. Onları da göndermek zorunda kaldık. Bu yüzden de fabrikadaki çalışmalar durma noktasına geldi. Açılış tarihimiz gecikti. Tüm bunlara rağmen pandemi döneminin normalleşmeye gitmesiyle biz tüm çalışanlar olarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmeye başladık. Fabrika için de ve dışında uzun yıllardır çalışmayan yerlerdeki aksamları değiştirdik. Şuana kadar yüzde ellilik kısımda çalışmalar bitti. Hedefimiz bu yıl sonu deneme çalışmaları yapmak ve bu fabrikayı yeniden ayağa kaldırmak. 2021 yılında tam kapasite olarak çalışmalara devam edip hem bölgeyi kalkındırmak ve çiftçimizin yüzünü güldürmek” dedi.

“Bölgedeki siyasilerimiz hep arkamızdaydı”
Müdür Ulukaya, “Eski ve yeni valilerimiz, milletvekillerimiz, kaymakam ve belediye başkanlarımız son derece yapıcı çalışmalarda bulunarak bizlerin yanında olmuş ve desteklerini esirgememişlerdir. Bizimle beraber köy köy gezerek yanımızda olan siyasilerimiz devlet adamlarımızla çiftçilerimize bu yönde teşviklerde bulunduk” diye konuştu. Çarşamba Şeker Fabrikası Müdürü Akif Ulukaya, Çarşamba Ovası’nda üretim yapan şeker pancarı üreticilerinin yüksek verimlerle önemli kazançlar elde edeceğini sözlerine ekledi.
Fabrikada çalışmaların tamamlanarak en yakın zamanda üretim aşamasına hazır hale gelmesi bekleniyor.

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