Hemoroit tedavisi için geç kalmayın

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, sürekli oturarak çalışanlarda daha sık görülen hemoroidin (basur) erken evrelerde hafif tedavilerle önüne geçilebileceğini, ilerleyen evrelerde ise cerrahi yöntem uygulandığını söyledi.

Hemoroit, halk arasında basur ya da mayasıl olarak da adlandırılan, makatın çevresinde mevcut olan damarların, bacaklarda görülen varisler gibi şişmesiyle oluşan bir hastalık.

Hastalığın oldukça rahatsız edici ve acı veren bir problem olduğunu dile getiren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, "Bu aynı zamanda birçok kişinin muzdarip olduğu çok yaygın bir sağlık sorundur. En sık karşılaşılan komplikasyon ise ıkınma sırasında ortaya çıkan kanamadır. İkinci sık yaşanan komplikasyon ise acı veren kan pıhtılarıdır. Kabızlık, düzensiz beslenme, yeterli meyve ve sebze tüketmemek, hamilelik, prostat büyümesi, doğum esnasındaki ıkınma baskısı, ıkınırken çok fazla efor sarf etme, ailevi yatkınlık, karaciğer sirozu, oturur vaziyette çok zaman geçirmek, mesleki durumlar hemoroidin sebepleri arasındadır” dedi.



Hemoroit tedavisinde cerrahi yöntemler

Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak şu bilgileri verdi:

“Hareketsiz ve oturarak yapılan çalışma sistemi hemoroit oluşumunu da tetikleyen bir etken olarak görülüyor. Çeşitli tedaviler var bunlar genellikle evrelerine göre yapıyoruz hafiften ağıra doğru 1’den 4’e kadar evreleme yapıyoruz. Hastanın mutlaka rektoskobi ile beraber iç ve dış hemoroitlerimizi ayırt etmemizi sağlıyor. Eğer erken 1. Evredeyse bunlar genelde hafif tedavilerle önüne geçebiliyor. Ancak 2 ve 3. Evrelerdeyse artık cerrahi yöntemler gündeme geliyor bunlar içinde Lazer Tedavisi, Bantla boğma, İnfrared tedavisi ( kırmızı ışıkla) ile müdahale etme ya da skleroterapi dediğimiz enjeksiyon yöntemler yapılabiliyor. Bu anlamda mutlaka bu sağlık sorununu yaşayanların genel cerrahi uzmanına görünmesi önem arz etmektedir."

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