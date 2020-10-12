Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden 4,4 milyon TL'lik restorasyon

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da devam eden 3 adet restorasyon projesinin toplam tutarı 4 milyon 433 bin 154 TL.
2020 yılı yatırım programında yer alan 2 milyon 715 bin TL’lik Terme Pazar Camii restorasyon işini tamamlayan Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 3 adet daha devam eden projesi bulunuyor. Devam eden 3 adet projenin toplam tutarı 4 milyon 433 bin 154 TL olurken, projelerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 39, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 18 oldu.
Yüzde 60’ı tamamlanan 2 milyon 83 bin TL proje bedelli İlkadım Şifa Hamamı restorasyon işinin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Projenin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 72 seviyesinde oldu.
1 milyon 51 bin TL proje bedelli Havza Karameşe Camisi restorasyon işi ile 1 milyon 299 bin TL’lik Havza Orta Camisi restorasyon işinin inşaatına da başlandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.