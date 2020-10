Başkan Kılıç'tan lösemili Suna'ya sürpriz

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, lösemi hastası minik Suna'yı ziyaret ederek hem moral hem de hediye verdi.

Samsun'un Terme ilçesinde kısa süre önce lösemi teşhisi konulan Suna Emon, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Terme'nin Yalı Mahallesi'nde ikamet eden Emine ve Nihat Emon çiftinin küçük kızları Suna'yı tedavi gördüğü hastanede bizzat ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Kılıç ayrıca, hastalığını haber aldıktan sonra telefonla aradığında uzaktan eğitime katılmak için küçük kızın kendisinden istediği tableti hediye etti.



Bir telefon kadar uzağım

Aileye tedavi sürecinde her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Kardeşimize, Allah’tan şafi ismiyle şifalar diliyoruz. İnşallah kardeşimizin sıkıntılarının ve ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da desteklerimiz sürecek. Tez zamanda iyileşeceğine inancımız tam. Biz sözümüzü tuttuk, sıra Suna kızımızda. Bir an önce o da moralini yüksek tutarak, bu hastalığı yenecek. Okuluna, arkadaşlarına, ailesine geri dönecek. Ne zaman canın sıkılırsa bir telefon kadar uzağındayım. Alo Ali amca de biz hep seni ziyarete geliriz" dedi.



“Desteğimiz sürecek”

Aileye desteklerinin süreceğini ifade eden Başkan Kılıç, “Küçük kızımızın anne ve babası bu süreçte hastanede yanında onun sağlığı ile ilgileniyor. Biz de belediye olarak, Suna’mızın iki kardeşi ve babaannesi ile ilgileniyor ve ihtiyaçlarını görüyoruz. Önemli olan ve Allah’tan dileğimiz Suna’mızın bir an önce sağlığına kavuşması” diye konuştu.

