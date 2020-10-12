Samsun'da zincirleme kazada teğmen yaralandı

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında izinli bir teğmen yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi SamsunOrdu karayolunun 23. kilometresi Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal Şiş idaresindeki 55 AOD 28 plakalı kamyonu ve buna bağlı 55 AED 897 plakalı yarı römorku ile Çarşamba’dan Samsun istikametine seyir halindeyken önünde seyir eden araçların durmasıyla yavaşlayarak durduğu esnada; arkasından gelen sürücü Oğuzhan Saraç idaresindeki 55 SR 078 plakalı otomobil de durdu. Bu sırada arkasından gelen sürücü Celal Güven'in kullandığı 55 BBK 35 plakalı otomobil önündeki otomobile arkadan çarptığı kazada yan dönen 55 SR 078 plakalı otomobil de önünde duran yarı römorka çarptı.

Zincirleme trafik kazası otomobil sürücüsü Oğuzhan Saraç yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Oğuzhan Saraç'ın Diyarbakır'da teğmen olarak görev yaparken izne geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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