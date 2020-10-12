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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okullar açıldı ama servisçiler memnun kalmadı

İHA

Okullar açıldı ama servisçiler memnun kalmadı

Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, okullarda bazı sınıflarda yüz yüze eğitimin açılmasına rağmen haftada 2 gün okula gidecek öğrencilerin velilerinin çocuklarını servise yazdırmadığını söyledi.
Türkiye’de korona virüsü pandemisinin görülmesinin ardından okullar kapatılmış, servis şoförleri de çalışamaz duruma gelmişti. Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, servis esnafının 8 aydır iş yapamadığını ve mağdur durumda olduklarını belirterek, bazı sınıfların açılmasına rağmen 2 gün okula giden öğrenciler için velilerin servis araçlarını tercih etmediğini ifade etti.
Çok az sayıda velinin çocuklarını servise kayıt ettirdiğini dile getiren Hüseyin Binay, “Okullarda bazı sınıfların açılmasına rağmen servisçilerde iş yok. Haftada 2 gün için kimse çocuğunu servise vermez. Haftada 2 gün ayda 8 gün eder. Şu an itibarıyla Samsun’da binden fazla servisten 3040 tanesi ancak öğrenci kaydı alabildi. Servisçilerin birçoğu okulların önünde ama kayıt olan pek yok. Velilerin büyük bir çoğunluğu, ‘haftada 2 gün biz kendimiz getirip götürürüz’ diyorlar. Üstelik hala neyin nasıl olacağı belli değil. Okulların tamamı açılmadığı sürece servisçiler iş yapar diyemeyiz” dedi.
Ücret konusunun henüz net olmadığını belirten Binay, şunları söyledi:
“Pandemi şu anda bitmedi. Veliler geçen seneki gibi yasaklar devam ederse diye çocuklarını servise vermek istemiyor. Şu anda belirsizlik nedeniyle servislere talep yok denecek kadar az. Okullar açıldı ama servisçi esnafı yine tatminkar değil. Servis ücretlerinde 8 günlük, 10 günlük diye bir tarife yok. Fiyatlandırma nasıl olacak birkaç gün içerisinde belli olur.”
Bu sene Samsun’da en yakın öğrenci taşıma tarifesi 230 TL olarak belirlenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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