Başkan Togar: “Kızılay her zaman gurur kaynağımız oldu”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, pandemi sürecinde ve öncesinde sahada canla başla çalışan Kızılay gönüllüleri ile bir araya geldi.

Tekkeköy Belediyesi Sevgi Tekkesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadullah Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Zafer Yüksel, Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, Tekkeköy Kızılay Şube Başkanı Emine Halil ve Kızılay gönüllüleri katıldı. Programda Kızılay gönüllülerine çalışmalarından dolayı teşekkür edilip plaket takdim edildi.



“Kızılay her zaman gurur kaynağımız oldu”

Kızılay’ın Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi yurt dışında da çok güzel adından söz ettiren çalışmalara imza attığına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Kızılay bizim her zaman gurur kaynağımız oldu. Dünyanın her hangi bir yerinde yardıma ihtiyaç duyan mazlumlara veya herhangi bir doğal afetten etkilenenlere kol kanat geren Kızılay sayesinde yardımlarımız kıtalar ötesine bile ulaştı. Yerelde de Samsun şube başkanımız ve Tekkeköy şube başkanımız ile ortaklaşa güzel işler çıkarttık. İlçemizde birçok ilkede birlikte imza attık. İnsanlık olarak büyük bir imtihandan geçtiğimiz bu süreçte de Kızılay bizlerle birlikte sahadan hiç ayrılmadı. Özellikle gönüllü olarak hiçbir beklentisi olmadan çalışan kardeşlerimizi unutmadık. Pandemi süreci öncesinde ve sonrasında gönüllülük esasına dayalı olarak hiç bir karşılık beklemeden, gece gündüz canla başla çalışan, dezavantajlı grupların ve ihtiyaç sahiplerinin beklentilerini karşılama adına her türlü koşula göğüs geren, vefa sosyal destek grubunda yer alan, kanatsız meleklerimiz Kızılay gönüllülerimiz için organize ettiğimiz programımızda onlara teşekkür edip plaketlerini takdim ettik. Her zaman her koşulda Kızılay’ın ve gönüllülerin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Plaketlerin takdim edilmesinin ardından gönüllüler ile hatıra fotoğrafı çektirilerek program son buldu.

