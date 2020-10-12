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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’ten “Sokakta Spor” etkinliği

İHA

Canik’ten “Sokakta Spor” etkinliği

Canik Belediyesi “Sokakta Spor” etkinlikleri Belediye Hizmet Binası önünde başlıyor.
Canik Belediyesi ile Canik İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün ortaklaşa tertip edeceği “Sokakta Spor” etkinliklerinin ilkine 15 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te Canik Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda start verilecek ve etkinlik saat 17.00’ye kadar sürecek.
Sporu daha geniş kitlelere yaymak, 7’den 77’ye toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmak amacıyla birbirinden farklı projelere imza atan Canik Belediyesi “Her Yerde Herkes İçin Spor” sloganıyla “Sokakta Spor” etkinlikleri düzenleyecek.
Proje kapsamında yetişkin çocuklara yönelik parkurlar, spor alanları ve oyun alanları oluşturulacak. Çocuklara değişik branşlarda spor aktiviteleri yaptırılacak olan etkinlikle hem eğlenmeleri hem de Canik Belediyesi sporcularının sergileyeceği gösterilerle sportif branşları tanıyarak öğrenmeleri sağlanacak.
Sporu bir yaşam biçimi olarak hayatın her alanında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bu etkinliğimiz pandemi sürecini en yoğun şekilde yaşayan çocuklarımız için bir moral olacak. Normalleşme süreci yaşıyoruz ancak yine de çocuklarımız sosyal aktivite yapma imkanı bulamıyorlar çok fazla. Bu etkinliğimizle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çocuklarımızı bir kere sporla tanıştırmış olacağız. Temel motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak spor branşlarını öğrenmelerini hedefliyoruz. Sporu çocuklarımızın ayağına getirmiş olacağız. Biz yetişkinler şuan belirli bir disipline bağlı spor yapmakta zorlanıyoruz belki ama çocuklarımızı küçük yaşlarda spora alıştırmalı sporu sevdirmeliyiz. İşte bunun temelini böyle etkinliklerde atabiliriz. Spor sağlıklı yaşam ile birlikte ahlaklı bir toplum da demek aynı zamanda. Bir meşguliyeti olmayan çocuklarımız maalesef teknolojinin esiri oluyorlar veya başakça alanlara yönelerek hayatlarını karartıyorlar. Bunun önüne geçmenin en önemli yolu çocuklarımıza erken yaşlarda spor alışkanlığı kazandırmak ve bir branşta disiplinli bir şekilde spor yapmalarını sağlamak. Şuan Hasan Doğan spor salonumuz açık ve aktif durumda. Pandemi süreci öncesi 1 yılda 22 farklı branşta yaklaşık 4500 her yaştan insanımız bu salonumuzdan istifade ediyordu. Haydi Canik Spora, Haydi Kadınlar Spora gibi projelerimizle çocuklarımıza ve kadınlara yönelik faaliyetlerimiz vardı. Yeniden normalleşme ile birlikte bu projelerimizi yeniden aktifleştireceğiz. Pandemi öncesi çocuklarımızı okullarından servis araçlarımızla alıp spor salonumuza taşıyorduk. Şimdi spor salonunu sokağa taşıdık. Bu manada bu etkinliğimizi gerçekleştirmemize vesile olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Kasapoğlu ile İlçe Müdürümüz Osman Abanoz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

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