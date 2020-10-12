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Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Ormanları yakan zihniyet tamamen insanlık vasıflarını geri gelmemek üzere kaybetmiş demektir” “Kurupelit Yat limanı Samsun’a 2-3 kat gömlek arttıracak” “Tuzak radar sistemini asla kabul etmeyiz”

İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Ormanları yakan zihniyet tamamen insanlık vasıflarını geri gelmemek üzere kaybetmiş demektir” “Kurupelit Yat limanı Samsun’a 2-3 kat gömlek arttıracak” “Tuzak radar sistemini asla kabul etmeyiz”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kurupelit’te mevcut marina yerine yapılacak yeni marinanın Samsun’a büyük değer katacağını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda korona virüsü önlemleri kapsamında fiziksel mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. 61 gündem ve 3 gündem dışı olmak üzere toplam 64 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, başkanlık etti. Gündem dışı maddelerin de gündeme eklenmesinin ardından toplam 64 madde oy birliği ile kabul edilerek görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Mustafa Demir, maddelerin havalesinden sonra meclis üyelerinin sorularını cevapladı ve önemli açıklamalarda bulundu.
Açılışta Azerbaycan’ın yanında olduklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde kardeşlerimizin yanında olduğumuzu buradan bir kez daha duyuruyorum. Dünyanın birçok ülkesi ve başta Fransa olmak üzere Dağlık Karabağ’da yaşanan olaylar çok farklı yansıtılmaktadır. Bu BM açısından, devletler hukuku açısından çok ters bir durum. Başkan olarak onları kınıyorum. İnşallah kardeş Azerbaycan Dağlık Karabağ Bölgesinde işgal edilmiş topraklarını tekrar işgalden kurtarıp, terör devleti olan Ermenistan’ın bu tür emellerini tamamen ortadan kaldırma noktasında bütün gücümüz ve varlığımızla Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.

“Ormanları yakan zihniyet tamamen insanlık vasıflarını geri gelmemek üzere kaybetmiş demektir”
Hatay’da çıkan orman yangını ve Samsun’da Kuş Cenneti’nde çıkan orman yangına ve yangına anında müdahale edildiğine de değinen Başkan Mustafa Demir, “Ormanı yakabilecek bir konuma gelen zihniyet, anlayış, kişi, grup veya her neyse tamamen insanlık vasıflarını geri gelmemek üzere kaybetmiş demektir. Bunu kınıyoruz. Bu çok feci bir durum. Dünyayı yok etmeye yönelik bir fiiliyattır. Bunu yapan beyin işleyişini ve duygu dünyasını biz asla anlayamayız. Samsun’da da yakın geçmişte Kuş Cenneti dediğimiz bölgenin yanında bir yangın olayıyla karşılaştık. Samsun itfaiye teşkilatı bizden önceki yönetimler zamanında Türkiye’nin en güçlü itfaiye teşkilatı ilimizde kurudur. Bu teşkilat daha da geliştirilerek görevine devam etmektedir. Otomatik bir sistem ile ihbarlar merkeze gelir. Gelen ihbarın niteliğine göre kimin nerede ne yapacağı görevlerinde tanımlıdır. Spesifik bir olayda, ‘Şöyle bir ihbar geldi, birisi ona karar versin’ diye bir durum söz konusu değil. Yangına çok kısa sürede intikal ettirildiğini, tedbir alındığını ve çok büyük bir yangına sebebiyet verilecekken itfaiye teşkilatımızın konuşlanması, makine, teçhizat ve eğitimi sayesinde Kus Cenneti’ndeki yangın çok az zayiatla söndürülmüştür. O gün ciddi anlamda rüzgar da vardı. Hatay’da da rüzgar nedeniyle yangın büyüdü. Bu konuda tüm itfaiye çalışanlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Orada bir koordinasyonsuzluk ve vakit kaybı söz konusu olmamıştır. Yangında 700 dönüm alan zarar görmüş ve yanan kısım 2 yılda kendisini yenileyecektir” diye konuştu.

“Yat limanı Samsun’a 23 kat gömlek arttıracak”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından finanse edilen ve ihale edilen Kurupelit Marinası hakkında bilgiler veren Başkan Demir, “Kurupelit’teki marina diye ifade edilen alanda bir proje ihalesine çıkıldı. Bir takım insanlar belli hedef ve maksatlarla algı noktasında bunu kullanıyorlar. Marina, mendirek dolgu sahası planı onaylanmış, daha sonra oranın marina olarak kullanılmasına karar verilmiş. O günkü şartlarda kullanılmış. İçinde tekneler de var ama oranın marina olduğu anlamı çıkmıyor. Marinalar, çok farklı ve özel konseptli projelerdir. İçerisine ırmak akıyor, denizden kum doluyor, tahliye noktasında da sıkıntısı var. Altyapılar Genel Müdürlüğü’nden teknik heyet gelerek inceledi. Yapılacak yeni marina tamamen mühendislikle alakalı bir şey. Yani siyasi bir tercih söz konusu değil. Orada yapılmak istenen ve ortaya koyulmak istenen projeksiyon dünyada hemen hemen emsallerinden aşağı kalmayacak şekilde gerçekten marinanın yapılabileceği göründüğünden teknik heyet gelip dalga hareketleri, kum hareketleri, zemin yapısı gibi durumları inceledi. Orada gerçekten yeni bir marina yapılabileceği göründüğünden dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Bey geldi ve beraber alana gittik. İncelemeler sonucunda yapılabileceği noktasında ödenek gönderildi. Şu anda yapım proje ihalesine çıkıldı. Orada sanki bir kısım insanlar rahatsızmış gibi algı oluşturulmaya çalışılıyor. Tam tersi onların da kullanımını daha ön tarafa alan bir sistem olacak. O bölgeyi Türkiye’nin turizm alanında hele de marina yapıldığında en kıymetli, en yaşanabilir ve orada meskun olan insanların da yararına olabilecek bir proje olacak. Marina projesi bu şehre büyük bir katkıdır. Bu şehrin mevcut haliyle 23 kat gömlek arttıracak bir projedir. Bunu her siyasi patiden arkadaşımızın alkışlamasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Tuzak radar sistemini asla kabul etmeyiz”
Akıllı şehir kapsamında Samsun’a yapılacak EDS’nin özelliklerini aktaran Demir, “EDS sistemi trafiğe ceza gibi algılanıyor. Böyle bir sistem kurmuyoruz. Şöyle anlaşılmasın; tuzak radar sistemini biz asla kabul etmeyiz. Ama azami bir sürat var. Mesela çevre yolunda hız sınırı bizim önerimiz 110 km’dir. Yüzde 10’da eklenince 121 km oluyor. Şimdi bizim çevre yolundan 121 km’nin üzerinde geçen bir trafik seyretsin isteyen var mı? Baruthane’de hız sınırı 70 yazıyor. 82 yaptığımızda yüzde 10 da eklenince 91’in üstünde trafik seyretsin diyecek bir arkadaşımız var mı? Yani biz suyun ırmakta aktığı gibi çalışma yapıyoruz. Samsun insanı gelişmeye, yeniliğe, düzene ve kültüre yatkın insanlarımız. Kamu yararına, kendi sağlığına ve hemşehrilerinin sağlığına dikkat eden bir halkımız var. Pandemi sürecinde de bunun olumlu olarak gördük” ifadelerini kullandı.
Konuşmasını yapımı devam eden ve yapılacak projelere değinerek sürdüren Başkan Mustafa Demir, Subaşı Meydan Düzenleme ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi'nin ihale edileceğini 2021 yılı sonuna kadar da bitecek şekilde hazırlıkları tamamlayacaklarını dile getirdi. Bir otopark projesinin de Çarşamba ilçesi doğu yakasında yapılacağını söyleyen Mustafa Demir, şunları söyledi:
“Tamamen otomatik yazılımlarla yönetilecek bir otoparkı Çarşamba kazanmış olacak. Batı yakadaki mekanik otopark projemiz de önümüzdeki yıl hayata geçmiş olacak. Aynı şekilde bir de Havza'da otopark yapacağız. Anakent iş merkezimizin kamulaştırma sürecinde sona doğru geliyoruz. 2021 yılında ihalesini yapacağız. 2022 yılında da oradaki otoparkı gerçekleştireceğiz. Alo 153 Çözüm Merkezi ihalemiz tamamlandı. Kısa sürede inşasını yapıp 2021 yılında hizmete alacağız. Belediyenin yönetimi ve verimliliği açısından Alo 153 projesini çok önemsiyoruz. Yüzde 100 ulaşılabilirliği temin edecek olan bir proje. Akıllı şehirler ve minibüs terminali ile ilgili bütün projelerimiz hazır. 2021 yılının sonuna bitirmeyi hedefliyoruz. Yepyeni Samsun'u inşa edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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