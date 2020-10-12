Bafra'da toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığının müşterek çalışmaları neticesinde Çayağzı mevkisinde 8 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl ile 15 ay hapis cezaları bulunan K.E. isimli sanık yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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