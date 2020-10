Alkollü sürücünün karıştığı kazada, 1´i bebek, 3 yaralı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da alkollü olduğu öğrenilen O.H. idaresindeki hafif ticari araçla çarpışan otomobilde bulunan aynı aileden 1´i bebek, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sinop-Samsun Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen O.H. yönetimindeki 08 AAD 943 plakalı hafif ticari araç, Elifli mevkisinde bulunan kavşakta O.Ş. idaresindeki 54 ET 215 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü O.Ş. (43), Kırgızistan uyruklu eşi A.A. (32) ve kızları M.Ş. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazada alkollü olduğu belirlenen O.H.´nın daha önce de ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu öğrenildi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

