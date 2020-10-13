Altınları, bindirildikleri polis otosuna saklayan hırsızlar tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınları, bindirildikleri polis otosuna saklayan hırsızlar tutuklandı

DHA

Altınları, bindirildikleri polis otosuna saklayan hırsızlar tutuklandı


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, bir haftada 4 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, çaldıkları altınları, karakola götürülmek için bindirildikleri polis otosuna saklayan 3 kadın şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 4 Ekim'de Mimar Sinan Mahallesi´nde 4 farklı evden para ve ziynet eşyaları çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmayla kimlikleri tespit edilen hırsızlık şüphelileri Kader G. (38), kızı Mine G. (19) ve akrabaları Nazlı Ş.´nin (20) kentte bir pastanede oturduğunu fark etti. 3 şüpheli, ekiplerce pastanede simit yerken yakalandı.
ALTIN VE ÖZEL APARATI SAKLAMIŞLAR
Gözaltına alınan şüphelilerin, hırsızlık için girdikleri evdeki kapı dilini düşürmek için özel yapılmış aparat ve altınları, emniyete götürülmek için konuldukları polis otosunun içine sakladıkları tespit edildi. Aparat ve altınlar, görevli memurlar tarafından fark edildi. Üzerlerinde 10 bin 600 TL para ele geçirilen şüphelilerin, yakalandıkları gün başka bir adrese de hırsızlık amaçlı girdikleri ve toplam 4 hırsızlık olayında 17 bin 580 TL, 2 çeyrek altın ve 1 gram altın çaldıkları belirlendi.
YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin belirledikleri adreslerin ziline bastıkları, kapıyı açan olmayınca da eve girip hırsızlık yaptıkları, kapı açılırsa da adres sormak gibi bahaneler uydurdukları belirtildi. Aparatla kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptıkları saptanan şüphelilerin haklarında pek çok suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.
Şüpheliler, teslim edildikleri Hırsızlık Bürosu´ndaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-10-13 08:49:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi, 'Şahinkaya Kanyonu'na ziyaretçi sayısını düşürdü
YEREL HABERLER Pandemi, 'Şahinkaya Kanyonu'na ziyaretçi sayısını ...
Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye birincisi Türkiye’nin gıda ambarlarından biri olan Samsun’da çiftçi üretiyor, Türkiye doyuyor
YEREL HABERLER Samsun yerli ve milli tarım üretiminde Türkiye ...
Alkollü sürücünün karıştığı kazada, 1´i bebek, 3 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün karıştığı kazada, 1´i bebek, 3 ...
Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı
Bafra'da toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Bafra'da toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ...
Fırıncılar zamdan memnun, gözler Samsun Valiliğinde
YEREL HABERLER Fırıncılar zamdan memnun, gözler Samsun Valiliğinde
Bomba zannettiler oyun hamuru çıktı
YEREL HABERLER Bomba zannettiler oyun hamuru çıktı
Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıkan mahkumu vuran tutuklandı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Ormanları yakan zihniyet tamamen insanlık vasıflarını geri gelmemek üzere kaybetmiş demektir” “Kurupelit Yat limanı Samsun’a 2-3 kat gömlek arttıracak” “Tuzak radar sistemini asla kabul etmeyiz”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis ...
Canik’ten “Sokakta Spor” etkinliği
YEREL HABERLER Canik’ten “Sokakta Spor” etkinliği
Kızılırmak Deltasında “Dünya Göçmen Kuşlar Günü” kutlandı
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltasında “Dünya Göçmen Kuşlar Günü” ...
Çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar
YEREL HABERLER Çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar
İlkadım'da üst yapı çalışmaları
YEREL HABERLER İlkadım'da üst yapı çalışmaları
Eklemlerdeki kızarıklıklar artrit işareti olabilir
YEREL HABERLER Eklemlerdeki kızarıklıklar artrit işareti olabilir
Silahlı saldırıda yaralanan çocuk mahkemeye gitmeyince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralanan çocuk mahkemeye ...
Hamit Kılıç: “Biz yapmaya talibiz, bizim işimiz çok”
YEREL HABERLER Hamit Kılıç: “Biz yapmaya talibiz, bizim işimiz çok”
Bafra İşletme Fakültesinde devir teslim
YEREL HABERLER Bafra İşletme Fakültesinde devir teslim
Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 4 evden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
Samsun’da korona denetimlerinde 1 haftada 1 milyon 366 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Samsun’da korona denetimlerinde 1 haftada 1 milyon ...
Başkan Togar: “Kızılay her zaman gurur kaynağımız oldu”
YEREL HABERLER Başkan Togar: “Kızılay her zaman gurur kaynağımız ...
Artrit hayatı kabusa çeviriyor
YEREL HABERLER Artrit hayatı kabusa çeviriyor
Okullar açıldı ama servisçiler memnun kalmadı
YEREL HABERLER Okullar açıldı ama servisçiler memnun kalmadı
Samsun'da zincirleme kazada teğmen yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da zincirleme kazada teğmen yaralandı
9 ayda bin 506 ton tıbbi atık bertaraf edildi
YEREL HABERLER 9 ayda bin 506 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X